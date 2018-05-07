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    У Бразилії на весіллі впав вертоліт з нареченою

    Вертоліт розвернувся в повітрі і впав на землю незадовго до посадки
    У бразильському штаті Сан-Паулу впав вертоліт з нареченою, яка летіла до нареченого на весіллі. Троє людей отримали незначні травми, наречена вижила. Про це повідомляє Globo. «Один з очевидців розповів, що вертоліт розвернувся в повітрі і впав на землю незадовго до посадки. Наречена і пілот зуміли вибратися і відбігти від вертольота.
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    Рештки вертольоту після аварії
    Рештки вертольоту після аварії

    Вертоліт розвернувся в повітрі і впав на землю незадовго до посадки

    У бразильському штаті Сан-Паулу впав вертоліт з нареченою, яка летіла до нареченого на весіллі. Троє людей отримали незначні травми, наречена вижила.

    Про це повідомляє Globo.

    «Один з очевидців розповів, що вертоліт розвернувся в повітрі і впав на землю незадовго до посадки. Наречена і пілот зуміли вибратися і відбігти від вертольота. Пожежники встигли витягнути з салону решту людей, після чого вертоліт загорівся», - йдеться в повідомленні.

    У вертольоті загалом були наречена, пілот, фотограф і дитина.  Незважаючи на інцидент, весілля продовжилося.

    До слова, народний депутат України Ірина Сисоєнко 28 квітня вийшла заміж, а 27 квітня депутат Верховної Ради зі Львова Дмитро Добродомов одружився з політологом Анною Малкіною.

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