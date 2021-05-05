У Бразилії підліток з мачете увірвався в дитсадок та напав на дітей. Є загиблі

Загиблим дітям не виповнилося і двох років

Мотиви нападу поки невідомі. У штаті оголосили триденну жалобу

На півдні Бразилії 18-річний підліток з мачете влаштував різанину в дитячому садку, в результаті якої загинули троє малюків та дві співробітниці, повідомляє DW.

Загиблим дітям не виповнилося і двох років. Після нападу зловмисник наніс собі важкі поранення, імовірно, намагаючись накласти на себе руки. Його нейтралізували місцеві жителі, що опинилися поблизу, після чого нападника доставили в лікарню. Мотиви нападу поки невідомі.

Глава муніципалітету Масіел Шнайдер, коментуючи подію, розплакався в прямому етері: «Це найтрагічніший день у нашій історії. Ми не знаємо, як потрібно себе вести. Це мій перший термін, мені 35 років і в мене самого маленька дитина». Влада штату Санта-Катаріна, де розташоване місто Саудадіс, оголосила триденну жалобу.

Нагадаємо, 13 квітня в старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі, США, сталась стрілянина. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

Також одна людина загинула, ще шестеро осіб отримали вогнепальні поранення внаслідок інциденту із застосуванням вогнепальної зброї, що стався 8 квітня у штаті Техас.

В американському штаті Північна Кароліна, у Вілмінгтоні, внаслідок стрілянини на вечірці загинули троє людей і ще четверо зазнали поранень.

В Італії 30-річний бодібілдер Бенно Ноймар (Benno Neumair) зізнався у вбивстві батьків. Він убив тата та матір через прохання погуляти з собакою.