  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У США знову сталася стрілянина: є загиблий та поранені

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Шість осіб були поранені в результаті стрілянини в Техасі - У США знову сталася стрілянина: є загиблий та поранені
    Шість осіб були поранені в результаті стрілянини в Техасі

    Нападник втік з місця інциденту, однак за кілька годин його знайшли в іншому районі

    Принаймні, одна людина загинула, ще шестеро осіб отримали вогнепальні поранення, у тому числі тяжкі, внаслідок інциденту із застосуванням вогнепальної зброї, що стався в четвер у штаті Техас.

    Про це повідомив американський центральний телеканал abc news із посиланням на представників правоохоронних органів.

    «Шестеро людей отримали вогнепальні поранення, один із них загинув у четвер під час стрілянини на підприємстві з виробництва шаф у місті Брайан, штат Техас», - зауважується в повідомленні.

    При цьому уточнюється, що принаймні четверо людей мають важкі поранення та проходять лікування в шпиталі Святого Йосипа. Ще одна людина отримала некритичні пошкодження.

    Нападник втік з місця інциденту, однак за кілька годин його знайшли в іншому районі. Під час затримання він поранив офіцера поліції. Зараз підозрюваний перебуває під охороною.

    Зі слів правоохоронців, нападник діяв один. Триває слідство.

    Теги: США час стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies