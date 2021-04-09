У США знову сталася стрілянина: є загиблий та поранені

Шість осіб були поранені в результаті стрілянини в Техасі

Нападник втік з місця інциденту, однак за кілька годин його знайшли в іншому районі

Принаймні, одна людина загинула, ще шестеро осіб отримали вогнепальні поранення, у тому числі тяжкі, внаслідок інциденту із застосуванням вогнепальної зброї, що стався в четвер у штаті Техас.

Про це повідомив американський центральний телеканал abc news із посиланням на представників правоохоронних органів.

«Шестеро людей отримали вогнепальні поранення, один із них загинув у четвер під час стрілянини на підприємстві з виробництва шаф у місті Брайан, штат Техас», - зауважується в повідомленні.

При цьому уточнюється, що принаймні четверо людей мають важкі поранення та проходять лікування в шпиталі Святого Йосипа. Ще одна людина отримала некритичні пошкодження.

Нападник втік з місця інциденту, однак за кілька годин його знайшли в іншому районі. Під час затримання він поранив офіцера поліції. Зараз підозрюваний перебуває під охороною.

Зі слів правоохоронців, нападник діяв один. Триває слідство.