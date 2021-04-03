На вечірці у США сталася стрілянина: троє людей загинули

Правоохоронці описують подію як «конфлікт з застосуванням зброї»

Щонайменше одна особа, яку підозрюють у вчиненні стрілянини, втекла з місця злочину

В американському штаті Північна Кароліна, у Вілмінгтоні, внаслідок стрілянини на вечірці загинули троє людей і ще четверо зазнали поранень.

Про це повідомляє CNN.

Поліція наразі нікого не затримала у зв'язку з інцидентом. Щонайменше одна особа, яку підозрюють у вчиненні стрілянини, втекла з місця злочину, заявили у поліції Вілмінгтона.

Ані особи зловмисників, ані мотиви поки що не встановлені.

Правоохоронці описують подію як «конфлікт з застосуванням зброї», але не надають деталей. Відомо, що стрілянина сталася в будинку.

Нагадаємо, один поліцейський помер від отриманих поранень, ще один перебуває в лікарні з пораненнями внаслідок нападу в п’ятницю на комплекс Капітолія США зловмисника на автомобілі, що мав при собі холодну зброю. Нападника визнано мертвим.

Автомобіль зловмисника протаранив загородження біля комплексу Капітолія, наїхав на двох поліцейських, після чого вийшов та почав кидатися з ножем на правоохоронців.

Через інцидент входи і виходи в будівлю Капітолія були закриті через «зовнішню загрозу безпеці».

Глава поліції Капітолія Роберт Конті повідомив, що правоохоронці наразі не пов’язують смертельний інцидент поблизу КПП будівлі з тероризмом.

За кілька годин до атаки нападник опублікував відео, в якому говорив, що федеральний уряд США є «ворогом чорношкірих людей номер один».