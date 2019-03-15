У Британії посилили охорону мечетей



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15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт

Британський міністр безпеки Бен Уоллес назвав теракт у Новій Зеландії «огидним»

Влада Великої Британії активізувала заходи безпеки поблизу мечетей після теракту в Новій Зеландії, внаслідок якого загинули 49 людей.

Про це повідомляє ВВС.

Навколо мечетей у Британії збільшили кількість поліцейських патрулів. Також експерти з питань боротьби з тероризмом та служби безпеки зустрінуться з міністром внутрішніх справ, щоб обговорити, як краще захистити релігійні установи мусульман.

Британський міністр безпеки Бен Уоллес, виступаючи в Палаті громад, назвав теракт у Новій Зеландії «огидним». Він заявив, що разом з главою МВС Саджидом Джавідом проведе зустріч з керівниками контртерористичних підрозділів поліції і служби безпеки.

«Поліція та служби безпеки ставляться до всіх загроз однаково, і до всіх терористів, незалежно від того, до яких спільнот, релігії чи походження вони мають відношення», - сказав Уоллес.

Мечеті в Лондоні раніше вже були об’єктами нападів. У 2017 році чоловік направив мікроавтобус у натовп біля мечеті, в результаті чого одна людина загинула і кілька постраждали.

Раніше Франція також заявила, що активізувала заходи з безпеки поблизу релігійних об'єктів.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли в мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину.

За останніми даними, кількість загиблих під час теракту досягла 49 осіб. Постраждали близько 48 людей.

Одним з терористів був австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест,який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.

Російська організація «Вірне козацтво» заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, нібито можуть бути пов'язані з Україною.

Джерело: Європейська правда