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    У Британії посилили охорону мечетей

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    15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт&nbsp; - У Британії посилили охорону мечетей
    15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт 

    Британський міністр безпеки Бен Уоллес назвав теракт у Новій Зеландії «огидним»

    Влада Великої Британії активізувала заходи безпеки поблизу мечетей після теракту в Новій Зеландії, внаслідок якого загинули 49 людей.

    Про це повідомляє ВВС.

    Навколо мечетей у Британії збільшили кількість поліцейських патрулів. Також експерти з питань боротьби з тероризмом та служби безпеки зустрінуться з міністром внутрішніх справ, щоб обговорити, як краще захистити релігійні установи мусульман.

    Британський міністр безпеки Бен Уоллес, виступаючи в Палаті громад, назвав теракт у Новій Зеландії «огидним». Він заявив, що разом з главою МВС Саджидом Джавідом проведе зустріч з керівниками контртерористичних  підрозділів поліції і служби безпеки.

    «Поліція та служби безпеки ставляться до всіх загроз однаково, і до всіх терористів, незалежно від того, до яких спільнот, релігії чи походження вони мають відношення», - сказав Уоллес.

    Мечеті в Лондоні раніше вже були об’єктами нападів. У 2017 році чоловік направив мікроавтобус у натовп біля мечеті, в результаті чого одна людина загинула і кілька постраждали.

    Раніше Франція також заявила, що активізувала заходи з безпеки поблизу релігійних об'єктів.

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли в мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину.

    За останніми даними, кількість загиблих під час теракту досягла 49 осіб. Постраждали близько 48 людей. 

    Одним з терористів був австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест,який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

    Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.

    Російська організація «Вірне козацтво» заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, нібито можуть бути пов'язані з Україною.

    Джерело: Європейська правда

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