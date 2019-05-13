У Черкасах на подвір’ї будинку вибухнула граната
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Вибухом у житлі пошкодило вікна
У Черкасах на подвір’ї приватного будинку вибухнула граната. Про це повідомили у поліції.
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Наразі відомо, що невстановлена особа кинула у бік будинку гранату, ймовірно РГН.
Вибухом у житлі пошкодило вікна.
Ніхто не постраждав.
Ймовірно, дії були вчинені з хуліганських мотивів.
Розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, у ніч на 8 травня на подвір'ї депутата Волинської обласної ради Анатолія Буська у Камінь-Каширському стався вибух через підкинутий невідомими предмет. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Пошкоджено фасад будинку, вікно та металевий паркан.