У Черкасах на подвір’ї будинку вибухнула граната



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Вибухом у житлі пошкодило вікна

У Черкасах на подвір’ї приватного будинку вибухнула граната. Про це повідомили у поліції.

Наразі відомо, що невстановлена особа кинула у бік будинку гранату, ймовірно РГН.

Вибухом у житлі пошкодило вікна.

Ніхто не постраждав.

Ймовірно, дії були вчинені з хуліганських мотивів.

Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня на подвір'ї депутата Волинської обласної ради Анатолія Буська у Камінь-Каширському стався вибух через підкинутий невідомими предмет. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Пошкоджено фасад будинку, вікно та металевий паркан.