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    У Черкасах на подвір’ї будинку вибухнула граната

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    У Черкасах на подвір’ї будинку вибухнула граната

    Вибухом у житлі пошкодило вікна

    У Черкасах на подвір’ї приватного будинку вибухнула граната. Про це повідомили у поліції.

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    Наразі відомо, що невстановлена особа кинула у бік будинку гранату, ймовірно РГН.

    Вибухом у житлі пошкодило вікна.

    Ніхто не постраждав.

    Ймовірно, дії були вчинені з хуліганських мотивів.

    Розпочато досудове розслідування.

    Нагадаємо, у ніч на 8 травня на подвір'ї депутата Волинської обласної ради Анатолія Буська у Камінь-Каширському стався вибух через підкинутий невідомими предметВнаслідок вибуху ніхто не постраждав. Пошкоджено фасад будинку, вікно та металевий паркан.

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