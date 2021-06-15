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    На Одесу обрушилася негода: шквальний вітер валить дерева (відео)

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    Шквальний вітер в Одесі зносить комерційні намети - На Одесу обрушилася негода: шквальний вітер валить дерева (відео)
    Шквальний вітер в Одесі зносить комерційні намети
    Скріншот з відео пабліку «Новини Одеса»

    Місцевим жителям рекомендують не йти на море та прибрати автомобілі від потенційної загрози

    Жителі Одеси потрапили у сильну негоду. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, шквальний вітер вже повалив дерева в Селищі Котовского, а тому місцевим жителям рекомендується прибрати автомобілі від потенційної загрози.

    Крім того в Держспоживслужбі порекомендували утриматися від походу до моря.

    «Після сильних злив в акваторію потрапляє велика кількість поверхневих вод. Так що, якщо не хочете підхопити болячку через воду, в морі поки краще не купатися», – йдеться в повідомленні каналу «Новини Одеса».

    Як повідомлялося, 15 червня циклон «накриє» Україну: в регіонах сильні зливи, грози та град.

    Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

    На природі слід:

    • спуститися в низину,
    • відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
    • відійти подалі від водойм,
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
    • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

    Під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами,
    • сидіти на галявинах,
    • ховатися під скелями,
    • купатися,
    • йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

    Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.

    Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

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    Теги: Одеса атмосферне явище вітер негода буревій
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    На Одесу обрушилася негода: шквальний вітер валить дерева (відео)