На Одесу обрушилася негода: шквальний вітер валить дерева (відео)
Місцевим жителям рекомендують не йти на море та прибрати автомобілі від потенційної загрози
Жителі Одеси потрапили у сильну негоду. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, шквальний вітер вже повалив дерева в Селищі Котовского, а тому місцевим жителям рекомендується прибрати автомобілі від потенційної загрози.
Крім того в Держспоживслужбі порекомендували утриматися від походу до моря.
«Після сильних злив в акваторію потрапляє велика кількість поверхневих вод. Так що, якщо не хочете підхопити болячку через воду, в морі поки краще не купатися», – йдеться в повідомленні каналу «Новини Одеса».
Як повідомлялося, 15 червня циклон «накриє» Україну: в регіонах сильні зливи, грози та град.
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
На природі слід:
- спуститися в низину,
- відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
- відійти подалі від водойм,
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами,
- сидіти на галявинах,
- ховатися під скелями,
- купатися,
- йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.
Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.
Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.