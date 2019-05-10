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    На Київщині чоловік покінчив життя самогубством, підірвавшись на гранаті

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    Трагедія сталася у яру - На Київщині чоловік покінчив життя самогубством, підірвавшись на гранаті
    Трагедія сталася у яру
    Фото: Нацполіція

    Чоловік два роки тому повернувся з зони АТО

    У селі Чупира, що на Білоцерківщині, сталася трагедія: молодий чоловік попрощався зі своїми близькими і пішов до яру. В цей час родичі почули вибух.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. На тілі 36-річного загиблого виявлено вибухову травму грудної клітки. Біля тіла поліцейські виявили та вилучили важіль взводу, кільце від гранати.

    Під час проведення невідкладного обшуку у гаражному приміщенні працівники поліції виявили та вилучили гранату «Ф-1» та запал.  

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    Вилучений речовий доказ направлено на проведення відповідної експертизи.

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    На Київщині чоловік покінчив життя самогубством, підірвавшись на гранаті
    На Київщині чоловік покінчив життя самогубством, підірвавшись на гранаті
    На Київщині чоловік покінчив життя самогубством, підірвавшись на гранаті

    За фактом самогубства відкрито кримінальне провадження.

    Поліція з’ясовує причини та обставини трагедії.  

    36-річний чоловік повернувся з зони проведення антитерористичної операції два роки тому. Після чого неодноразово намагався накласти на себе руки.   

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