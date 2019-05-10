На Київщині чоловік покінчив життя самогубством, підірвавшись на гранаті



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Трагедія сталася у яру Фото: Нацполіція

Чоловік два роки тому повернувся з зони АТО

У селі Чупира, що на Білоцерківщині, сталася трагедія: молодий чоловік попрощався зі своїми близькими і пішов до яру. В цей час родичі почули вибух.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. На тілі 36-річного загиблого виявлено вибухову травму грудної клітки. Біля тіла поліцейські виявили та вилучили важіль взводу, кільце від гранати.

Під час проведення невідкладного обшуку у гаражному приміщенні працівники поліції виявили та вилучили гранату «Ф-1» та запал.

Вилучений речовий доказ направлено на проведення відповідної експертизи.

За фактом самогубства відкрито кримінальне провадження.

Поліція з’ясовує причини та обставини трагедії.

36-річний чоловік повернувся з зони проведення антитерористичної операції два роки тому. Після чого неодноразово намагався накласти на себе руки.