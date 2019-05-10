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    Уродженець Донеччини їздив по Києву з гранатою в автомобілі (фото)

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    Під час огляду автомобіля поліцейські виявили гранату &laquo;РГД-5&raquo; - Уродженець Донеччини їздив по Києву з гранатою в автомобілі (фото)
    Під час огляду автомобіля поліцейські виявили гранату «РГД-5»
    Фото: Нацполіція

    Поліція відкрила кримінальне провадження

    У Києві в автомобілі порушника правоохоронці виявили небезпечний предмет. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

    «Наряд столичного полку поліції особливого призначення №1 під час відпрацювання території на проспекті Оболонському помітив автомобіль, який рухався із порушенням правил дорожнього руху, тож зупинили машину. У ході розмови з правоохоронцями водій помітно нервував, а тому спецпризначенці вирішили перевірити водія та салон автівки», - повідомили правоохоронці.

    Під час огляду автомобіля поліцейські виявили гранату «РГД-5». На місце одразу викликали спеціалістів вибухотехнічної служби та слідчо-оперативну групу територіального управління поліції, яка задокументувала подію. Вилучений предмет направили для проведення відповідної експертизи.

    Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 42-річний уродженець Донеччини, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців.

    За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

    Як повідомлялося, на Київщині чоловік покінчив життя самогубством, підірвавшись на гранаті.

    Київ кримінал граната Донеччина автомобіль поліція
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