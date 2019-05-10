Уродженець Донеччини їздив по Києву з гранатою в автомобілі (фото)



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Під час огляду автомобіля поліцейські виявили гранату «РГД-5» Фото: Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження

У Києві в автомобілі порушника правоохоронці виявили небезпечний предмет. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

«Наряд столичного полку поліції особливого призначення №1 під час відпрацювання території на проспекті Оболонському помітив автомобіль, який рухався із порушенням правил дорожнього руху, тож зупинили машину. У ході розмови з правоохоронцями водій помітно нервував, а тому спецпризначенці вирішили перевірити водія та салон автівки», - повідомили правоохоронці.

Під час огляду автомобіля поліцейські виявили гранату «РГД-5». На місце одразу викликали спеціалістів вибухотехнічної служби та слідчо-оперативну групу територіального управління поліції, яка задокументувала подію. Вилучений предмет направили для проведення відповідної експертизи.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 42-річний уродженець Донеччини, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

Як повідомлялося, на Київщині чоловік покінчив життя самогубством, підірвавшись на гранаті.