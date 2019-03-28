У Чернігові пенсіонерів залякують анонімними листівками



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Правоохоронці розцінили розіслані листівки як психологічний тиск на виборців

Мешканцям Чернігова надіслали фейкові листівки з погрозами позбавити субсидії через продаж голосу на виборах президента України.

У місцевій поліції повідомили, що з повідомленням про листівки звернулися четверо пенсіонерів.

«У листівках зі штампом та підписом невідомої особи людям погрожують кримінальним переслідуванням. Це при тому, що підтвердження продажу голосу саме цими заявниками немає. Більше того, з них вимагають сплатити податки за незаконне збагачення, інакше погрожують позбавити субсидії», - йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці розцінили розіслані листівки як психологічний тиск на виборців.

В тому числі, на переконання поліцейських, політтехнологи таким чином намагаються залякати та створити умови, щоб виборці не прийшли на дільниці в день голосування.

Поліція Чернігова закликала містян не піддаватися на провокації.

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До вашої уваги:

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