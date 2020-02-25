У Чернівцях жінку, яка повернулась з Італії, відправили до інфекційної лікарні



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Жителька Чернівців потрапила до лікарні після поїздки в Італію Фото з відкритих джерел

Лікарі перевіряють жінку на коронавірус

У Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулась з Італії. Її перевіряють на можливий коронавірус.

Про це розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, пише Укрінформ.

«До Чернівецької обласної клінічної лікарні в інфекційне відділення госпіталізували жінку. Все, що мені відомо наразі, це те, що вона нещодавно повернулась з Італії. Медики її перевіряють», - сказала Поліщук.

Вона додала, що поки лікарі не можуть сказати про ймовірну підозру на коронавірус.

Більш детальну інформацію обіцяють оприлюднити пізніше.

Учора «Главком» повідомляв про те, що мешканця села Дідово, що на Берегівщині, було госпіталізовано до інфекційного відділення в Ужгороді.

Сьогодні, 25 лютого, на конференції в ОДА Закарпаття, начальник департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров, офіційно підтвердила госпіталізацію в обласну лікарню хворого чоловіка. Його помістили до ізолятора разом із дружиною. У хворого взяли всі аналізи для перевірки.

Напередодні Главком писав, що консульство у Мілані призупиняє прийом громадян і видачу документів.

Як вже відомо, сьогодні у Хорватії підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус.

Також 25 лютого про перші підтверджені випадки зараження коронавірусом повідомили і в Австрії.

Зазначимо, що спалах коронавірусу останніми днями стався на півночі Італії. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу Covid-19 в країні.

Станом на 25 лютого, коронавірусом в Італії заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілії Романія, по 3 - у П'ємонті та Римі і ще по 1 - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Як повідомляв «Главком», українка Алла Мулявка, яка 17 років мешкає в Італії, у місті Падуя, регіон Венето, розказала, як країна готується до епідемії коронавірусу.

Натомість, як повідомлялось, в Україні для коронавірусу відчинені усі двері. Так, пасажирка рейсу «Рим – Київ» поскаржилась на те, що в аеропорту «Бориспіль» нікому з пасажирів не вимірювали температуру, попри обіцянки перевіряти пасажирів, які прибуватимуть з Італії.

Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже сім смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.