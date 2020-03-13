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    У Чернівецькій області вводять надзвичайний стан через коронавірус

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    У Чернівецькій області вводять режим надзвичайної ситуації - У Чернівецькій області вводять надзвичайний стан через коронавірус
    У Чернівецькій області вводять режим надзвичайної ситуації

    На час режиму НС в області будуть закриті усі будівельні гіпермаркети, супермаркети, торгівельні центри та ринки, окрім продуктових.

    Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук оголосив про запровадження з 14 березня режиму надзвичайної ситуації в області через два підтверджені випадки коронавірусу.

    Про це він заявив у спеціальному відеозверненні.

    «Як відомо, ми маємо другий підтверджений випадок інфекції в нашій області. І тепер це не тільки місто Чернівці, а й один з районів нашої області. Це спонукає і дає підстави нам для того, щоб запровадити із завтрашнього дня надзвичайну ситуацію на території Чернівецької області», — заявив він.

    Осачук наголосив, що коронавірусна інфекція поширюється дуже швидко, вона є «невідчутною» та «невидимою». Тому він закликав усіх без винятку мешканців Чернівецької області максимально залишатися вдома.

    На час режиму НС в області будуть закриті усі будівельні гіпермаркети, супермаркети, торгівельні центри та ринки, окрім продуктових.

    Нагадаємо, що по всьому світу заразилось понад 135 тисяч людей, найбільше в Китаї, де померло понад 3000 пацієнтів, а понад 62 тисячі вже одужали.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусуВ Україні 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення через новий тип коронавірусу . 

    Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

    Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.

    За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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