У Чернівецькій області вводять надзвичайний стан через коронавірус
На час режиму НС в області будуть закриті усі будівельні гіпермаркети, супермаркети, торгівельні центри та ринки, окрім продуктових.
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук оголосив про запровадження з 14 березня режиму надзвичайної ситуації в області через два підтверджені випадки коронавірусу.
Про це він заявив у спеціальному відеозверненні.
«Як відомо, ми маємо другий підтверджений випадок інфекції в нашій області. І тепер це не тільки місто Чернівці, а й один з районів нашої області. Це спонукає і дає підстави нам для того, щоб запровадити із завтрашнього дня надзвичайну ситуацію на території Чернівецької області», — заявив він.
Осачук наголосив, що коронавірусна інфекція поширюється дуже швидко, вона є «невідчутною» та «невидимою». Тому він закликав усіх без винятку мешканців Чернівецької області максимально залишатися вдома.
На час режиму НС в області будуть закриті усі будівельні гіпермаркети, супермаркети, торгівельні центри та ринки, окрім продуктових.
Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.
Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.
За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.
13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.
Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.
У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.
У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.
Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.
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