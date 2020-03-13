У Чернівецькій області вводять надзвичайний стан через коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Чернівецькій області вводять режим надзвичайної ситуації

На час режиму НС в області будуть закриті усі будівельні гіпермаркети, супермаркети, торгівельні центри та ринки, окрім продуктових.

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук оголосив про запровадження з 14 березня режиму надзвичайної ситуації в області через два підтверджені випадки коронавірусу.

Про це він заявив у спеціальному відеозверненні.

«Як відомо, ми маємо другий підтверджений випадок інфекції в нашій області. І тепер це не тільки місто Чернівці, а й один з районів нашої області. Це спонукає і дає підстави нам для того, щоб запровадити із завтрашнього дня надзвичайну ситуацію на території Чернівецької області», — заявив він.

Осачук наголосив, що коронавірусна інфекція поширюється дуже швидко, вона є «невідчутною» та «невидимою». Тому він закликав усіх без винятку мешканців Чернівецької області максимально залишатися вдома.

На час режиму НС в області будуть закриті усі будівельні гіпермаркети, супермаркети, торгівельні центри та ринки, окрім продуктових.

Нагадаємо, що по всьому світу заразилось понад 135 тисяч людей, найбільше в Китаї, де померло понад 3000 пацієнтів, а понад 62 тисячі вже одужали.