ВООЗ: Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу



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Найбільше в Європі від коронавірусу постраждала Італія

По всьому світу на Cоvid-19 вже заразилось понад 135 тисяч людей

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що епіцентром коронавірусу Cоvid-19 стала Європа.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці цієї інституції в Twitter.

«Європа зараз стала епіцентром пандемії Cоvid-19. Тут усе більше зареєстрованих випадків вірусу та випадків смерті, ніж у решті світу разом, окрім Китаю», - йдеться в заяві.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус наголосив, що в Європі «щодня повідомляється про більше випадків, ніж повідомлялося в Китаї в розпал епідемії».

Нагадаємо, що по всьому світу заразилось понад 135 тисяч людей, найбільше в Китаї, де померло понад 3000 пацієнтів, а понад 62 тисячі вже одужали.



