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    ВООЗ: Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу

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    Найбільше в Європі від коронавірусу постраждала Італія&nbsp; - ВООЗ: Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу
    Найбільше в Європі від коронавірусу постраждала Італія 

    По всьому світу на Cоvid-19 вже заразилось понад 135 тисяч людей

    У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що епіцентром коронавірусу Cоvid-19 стала Європа.

    Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці цієї інституції в Twitter.

    «Європа зараз стала епіцентром пандемії Cоvid-19. Тут усе більше зареєстрованих випадків вірусу та випадків смерті, ніж у решті світу разом, окрім Китаю», - йдеться в заяві.

    Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус наголосив, що в Європі «щодня повідомляється про більше випадків, ніж повідомлялося в Китаї в розпал епідемії».

    Нагадаємо, що по всьому світу заразилось понад 135 тисяч людей, найбільше в Китаї, де померло понад 3000 пацієнтів, а понад 62 тисячі вже одужали.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.
    В Україні 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення через новий тип коронавірусу . 

    Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

    Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.

    За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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