ВООЗ: Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу
По всьому світу на Cоvid-19 вже заразилось понад 135 тисяч людей
У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що епіцентром коронавірусу Cоvid-19 стала Європа.
Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці цієї інституції в Twitter.
«Європа зараз стала епіцентром пандемії Cоvid-19. Тут усе більше зареєстрованих випадків вірусу та випадків смерті, ніж у решті світу разом, окрім Китаю», - йдеться в заяві.
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус наголосив, що в Європі «щодня повідомляється про більше випадків, ніж повідомлялося в Китаї в розпал епідемії».
Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.
Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.
За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.
13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.
Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.
У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.
У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.
Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.
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