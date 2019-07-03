У ЦВК пояснили, що потрібно для скасування реєстрації Клюєва і Шарія



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Клюєва і Шарія зареєстрували кандидатами в депутати

ЦВК може переглянути рішення про реєстрацію Клюєва і Шарія

Центральна виборча комісія може переглянути своє рішення про реєстрацію ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва і одіозного блогера Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати.

Члени комісії готові переглянути своє рішення, якщо ЦВК отримає від правоохоронних органів додаткові докази про те, що останні 5 років вони не були в Україні, написала в Facebook секретарка ЦВК Наталія Бернацька.

«Я відповідально заявляю: якщо будь-який з державних органів найближчим часом надасть ЦВК хоч один доказ проживання цих осіб протягом останніх 5 років за межами України, я особисто внесу постанову про скасування їхньої реєстрації», - написала вона.

Нагадаємо, у вівторок, 2 липня, Центральна виборча комісія зареєструвала екс-главу Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на вибори у Верховну раду. У Комісії зазначили, що немає можливості виконання рішення Верховного суду в інший спосіб, ніж реєстрація Клюєва кандидатом у народні депутати. Крім того, Комісія внесла зміни до постанови про форму та текст бюлетенів, доповнивши перелік кандидатів новою позицією - щодо Клюєва.

Додамо, що ввечері 2 липня у Києві на Майдані Незалежності почалася акція після рішень ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

Нагадаємо, волонтер та громадський активіст Роман Сініцин розмістив у соцмережі інформацію про те, що активісти вийдуть ввечері 2 липня на Майдан Незалежності у Києві на акцію протесту проти рішення ЦВК, яка зареєструвала кандидатами в депутати на вимогу суду російського пропагандиста Анатолія Шарія та соратника Януковича Андрія Клюєва.

До акції протесту на Майдані приєдналася команда п’ятого президента України Петра Порошенка.