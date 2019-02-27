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    У ЦВК розповіли, чому забраковували кандидатів у президенти

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    <span>Глава ЦВК Тетяна Сліпачук&nbsp;</span> - У ЦВК розповіли, чому забраковували кандидатів у президенти
    Глава ЦВК Тетяна Сліпачук 
    Фото: rbc.ua

    За даними Тетяни Сліпачук, окремі охочі балотуватися принципового не визнавали необхідність внести заставу

    Глава ЦВК Тетяна Сліпачук розказала в інтерв’ю «Главкому», яких основних помилок допускалися кандидати при поданні документів.

    «У документах були і помилки, і принципове нехтування законом. І вже, зрозуміло, можна назвати певні технічні помилки, які повторювалися досить часто: неповне заповнення анкети чи складання автобіографії без необхідних відомостей про громадянство, партійність, склад сім’ї, адреси місця проживання із зазначенням часу проживання в Україні тощо», – розказала Сліпачук.

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    Вона додала, що досить часто встановлювалась відсутність документа про внесення повної грошової застави, причому, зокрема й із принципового невизнання необхідності внесення такої застави.

    Крім того, за словами глави ЦВК, кандидати не завжди подавали засвідчену в установленому законом порядку заяву про самовисунення чи встановлену форму декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

    «Щодо порушень, то можу відзначити, що правоохоронними органами фіксуються порушення в сфері проведення передвиборчої агітації. На жаль, комісія має обмежені повноваження щодо реагування на такі порушення, але буде максимально і обґрунтовано їх використовувати», – резюмувала Сліпачук.

    Нагадаємо, глава ЦВК розказала, скільки виборців вже подали заяви про зміну місця голосування.

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