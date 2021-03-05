Світу загрожує дефіцит одного з найважливіших товарів

Експерти прогнозують, що дефіцит піску стане однією з найбільших проблем 21 століття

У світі закінчується один із найважливіших товарів – пісок. Він вважається найбільш затребуваним ресурсом після води. Про це пише CNBC.

Пісок є основною речовиною, що використовується при будівництві доріг, мостів, високошвидкісних поїздів, а також при виробництві скла, кремнієвих чіпів та іншого. Світ вже зіткнувся з його дефіцитом, що стане однією з найбільших проблем 21 століття, пророкують експерти.

«Ми ніколи не думали, що у нас закінчиться пісок, але подекуди це вже спостерігається», – заявив кліматолог ООН Паскаль Педуцці. Для виробництва тонни цементу потрібно 10 тонн піску. Це означає, що тільки для будівництва щорічно споживається від 40 до 50 млрд тонн піску.

Глобальні темпи його використання, які потроїлися за останні два десятиліття, набагато перевищують природні темпи відновлення за рахунок вивітрювання.

Пісок «сприймається як дешевий, доступний і нескінченний продукт, але це не так», зазначають експерти. Зростання населення і урбанізація можуть сприяти подальшому зростанню попиту на цей товар.

До слова, попри те, що сотні мільйонів людей у світі недоїдають, тільки 2019 року споживачі викинули у сміття близько 1 млрд тонн або 17% харчових продуктів.

Питання про харчові відходи буде також розглянуто на першому саміті ООН із продовольчих систем, який пройде у вересні або жовтні.

Одна з цілей ООН в галузі сталого розвитку спрямована на скорочення вдвічі до 2030 року глобальних харчових відходів на душу населення в роздрібній торгівлі й на рівні споживачів.

ООН вважає, що люди, які живуть у бідних країнах, ризикують зіткнутися з дефіцитом продуктів через кризу, яку викликала пандемія коронавірусу.