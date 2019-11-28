У ДБР розповіли, що вони шукали у волонтерки Звіробій



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ДБР 28 листопада проводило обшук у Марусі Звіробій

У Звіробій під час обшуків вилучили зброю, телефон і блокнот

Держбюро розслідувань провело обшуки у волонтерки Марусі Звіробій в четвер, 28 листопада. Як повідомила рессекретар ДБР Анжеліка Іванова, обшуки були санкціоновані судом.

«Власне, ці обшуки наразі вже завершені. Вони проходили санкціоновано. Слідчі отримали відповідну ухвалу суду. Я не можу деталізувати, що саме було вилучено», - повідомила вона.

Метою слідчих дій була перевірка фактів і додатковий аналіз матеріалів, які будуть долучені до кримінального провадження в подальшому.

«Можу сказати, що також було вилучено три одиниці зброї, перевіряється слідством законність їх перебування, наявність відповідних дозволів. Це зараз перевіряється», - зазначила вона.

Також Звіробій опублікувала у Facebook відеозапис обшуку, під час якого слідчі зажадали від неї віддати мобільний телефон.

Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

Федина вважає обшуки у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

Як відомо, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.