У дитячій лікарні в Києві сталась пожежа (фото, відео)
Займання виникло в електрощитовій лікарні
У ніч на 19 лютого сталось займання у дитячій лікарні на вул. Дегтярівській у Києві.
Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».
Один із медиків розповів, що у приміщені лікарні зникло світло. Підійшовши до електрощитової, він побачив, що горить обладнання. За допомогою вогнегасника медик самотужки ліквідував полум’я. Тим часом персонал перевів дітей у інше відділення.
На місце прибули пожежні, які перевіряли, чи не сталося розповсюдження вогню.
Також на місці працювала бригада енергетиків, яка з’ясовувала причину несправності.
У будівлі повідчиняли вікна, аби провітрити задимлене приміщення.
Відомо, що одного із пацієнтів, який перебуває важкому стані, доправили у інший медзаклад каретою швидкої.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.