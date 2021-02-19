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    У дитячій лікарні в Києві сталась пожежа (фото, відео)

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    На місце пожежі прибули рятувальники - У дитячій лікарні в Києві сталась пожежа (фото, відео)
    На місце пожежі прибули рятувальники
    Фото: Магнолія-ТВ

    Займання виникло в електрощитовій лікарні

    У ніч на 19 лютого сталось займання у дитячій лікарні на вул. Дегтярівській у Києві.

    Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Один із медиків розповів, що у приміщені лікарні зникло світло. Підійшовши до електрощитової, він побачив, що горить обладнання. За допомогою вогнегасника медик самотужки ліквідував полум’я. Тим часом персонал перевів дітей у інше відділення.

    На місце прибули пожежні, які перевіряли, чи не сталося розповсюдження вогню.

    Також на місці працювала бригада енергетиків, яка з’ясовувала причину несправності.

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    У дитячій лікарні в Києві сталась пожежа (фото, відео)
    У дитячій лікарні в Києві сталась пожежа (фото, відео)
    У дитячій лікарні в Києві сталась пожежа (фото, відео)
    У дитячій лікарні в Києві сталась пожежа (фото, відео)
    У дитячій лікарні в Києві сталась пожежа (фото, відео)

    У будівлі повідчиняли вікна, аби провітрити задимлене приміщення.

    Відомо, що одного із пацієнтів, який перебуває важкому стані, доправили у інший медзаклад каретою швидкої.

    Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

    Теги: пожежа Київ ДСНС лікарня рятувальники
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