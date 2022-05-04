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    У Дніпрі другий вечір поспіль лунають вибухи

    У Дніпрі другий вечір поспіль лунають вибухи
    ілюстративне фото

    На Дніпропетровщині оголошено повітряну тривогу

    Увечері 4 травня Дніпро зазнав обстрілів російськими військами. У місті триває повітряна тривога, повідомляє «Суспільне Дніпро».

    Про вибухи також повідомляють місцеві телеграм-канали та очевидці у соцмережах.

    Згодом удар по місту підтвердив міський голова Борис Філатов. За його словами, обстрілу зазнав центр Дніпра. Він закликав містян не виходити з укриттів і чекати на інформацію від військової адміністрації.

    Нагадаємо, учора ввечері у соцмережах та місцевих ЗМІ повідомлялося про вибухи у Дніпрі та Дніпропетровській області. Була інформація про щонайменше три вибухи та стовпи диму. Перед цим повітряна тривога була оголошена практично на всій території України.

    Пізніше стало відомо, що російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Також були вибухи у Львові, Вінниці, Київській, Одеській та Кіровоградській областях.

    На Дніпропетровщині одна людина внаслідок ворожої атаки постраждала: чоловік отримав важку контузію.

    Додамо, що Росія ввечері 3 травня випустила 18 ракет по Україні. Протягом 3 травня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ збила щонайменше вісім крилатих ракет

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Дніпрі другий вечір поспіль лунають вибухи