Ракетний удар по Дніпропетровщині: що відомо про постраждалих

Зараз ситуація у Дніпропетровській області стабільна і контрольована

Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровській області один чоловік отримав важку контузію

Ввечері 3 травня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Повторних атак протягом ночі не зафіксовано. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Одна людина внаслідок ворожої атаки постраждала: чоловік отримав важку контузію.

«Вчора ввечері ворог завдав ракетних ударів по об‘єктах транспортної інфраструктури. Під обстріл потрапили вісім областей України, серед яких – і Дніпропетровщина. На щастя, минулося без загиблих», – написав Лукашук.

Зараз ситуація стабільна і контрольована. Окупаційних військ у місті та області немає.

Нагадаємо, учора ввечері у соцмережах та місцевих ЗМІ повідомлялося про вибухи у Дніпрі та Дніпропетровській області. Була інформація про щонайменше три вибухи та стовпи диму. Перед цим повітряна тривога була оголошена практично на всій території України.

Пізніше стало відомо, що російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Також були вибухи у Львові, Вінниці, Київській, Одеській та Кіровоградській областях.