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    У світі

    У Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб

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    У Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб - У Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб
    У Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб
    Фото: АР

    Пожежа поширилася по палаті інтенсивної терапії, призначеній для пацієнтів з коронавірусом

    На сході Румунії в місті Пятра-Нямц в одному з відділень лікарні для пацієнтів з коронавірусом Covid-19 сталася пожежа, жертвами якої стали не менше 10 осіб.

    Про це повідомило агентство Associated Press у суботу, 14 листопада.

    За словами прессекретаря місцевої інспекції з надзвичайних ситуацій Ірини Попа, пожежа розповсюдилася по палаті інтенсивної терапії, призначеній для пацієнтів з Covid-19.

    На цей час на місці трагедії працюють співробітники спеціальних служб.

    Причини пожежі, яку вже загасили, поки невідомі.

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    У Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб
    У Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб
    У Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб
    У Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб
    У Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб
    У Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб
    У Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб
    У Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб
    У Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб
    У Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб
    У Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб
    У Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб
    Фото: АР

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    Теги: пожежа Румунія лікарня коронавірус
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