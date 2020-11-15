У Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб

Пожежа поширилася по палаті інтенсивної терапії, призначеній для пацієнтів з коронавірусом

На сході Румунії в місті Пятра-Нямц в одному з відділень лікарні для пацієнтів з коронавірусом Covid-19 сталася пожежа, жертвами якої стали не менше 10 осіб.

Про це повідомило агентство Associated Press у суботу, 14 листопада.

За словами прессекретаря місцевої інспекції з надзвичайних ситуацій Ірини Попа, пожежа розповсюдилася по палаті інтенсивної терапії, призначеній для пацієнтів з Covid-19.

На цей час на місці трагедії працюють співробітники спеціальних служб.

Причини пожежі, яку вже загасили, поки невідомі.

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Як повідомлялося, з 16 листопада Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.

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