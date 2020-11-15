У Румунії під час пожежі в Covid-лікарні загинуло 10 осіб
Пожежа поширилася по палаті інтенсивної терапії, призначеній для пацієнтів з коронавірусом
На сході Румунії в місті Пятра-Нямц в одному з відділень лікарні для пацієнтів з коронавірусом Covid-19 сталася пожежа, жертвами якої стали не менше 10 осіб.
Про це повідомило агентство Associated Press у суботу, 14 листопада.
За словами прессекретаря місцевої інспекції з надзвичайних ситуацій Ірини Попа, пожежа розповсюдилася по палаті інтенсивної терапії, призначеній для пацієнтів з Covid-19.
На цей час на місці трагедії працюють співробітники спеціальних служб.
Причини пожежі, яку вже загасили, поки невідомі.
До слова, Австрія не грається в «карантин на вихідних»: уряд запровадив жорсткий локдаун з 17 листопада.
Як повідомлялося, з 16 листопада Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.