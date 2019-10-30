На Київщині жінка народила дівчинку і викинула із сьомого поверху



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Тіло немовляти виявлено місцевою жителькою під багатоповерхівкою Фото: Нацполіція

Породіллею виявилась 20-річна жінка

У Білій Церкві біля багатоповерхового будинку місцева жителька виявила тіло немовляти і про жахливу знахідку повідомила до поліції.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції. Під час огляду місця події поліцейські виявили тіло новонародженої дівчинки, шия якої була обвита пуповиною, та залишки плаценти. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Було встановлено, що дитину могли викинути з квартири, розташованої на сьомому поверсі.

Породіллею виявилась 20-річна жінка. Працівникам поліції вона пояснила, що пологи у неї сталися напередодні. Перебуваючи у стані, викликаному пологами, мати викинула свою новонароджену дитину з вікна квартири.

Тіло новонародженої дівчинки направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Наразі за станом здоров’я 20-річна мати, яка виховує малолітню доньку, перебуває у лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Під час досудового слідства працівники поліції встановлять причини такого страшного вчинку матері-породіллі.