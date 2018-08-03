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    У Дніпрі невідомий вистрілив дівчині в обличчя

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    Поліція Дніпра встановлює особу стрілка, який поцілив дівчині в обличчя - У Дніпрі невідомий вистрілив дівчині в обличчя
    Поліція Дніпра встановлює особу стрілка, який поцілив дівчині в обличчя

    Лікарі «швидкої» надали 26-річній постраждалій допомогу на місці інциденту

    У четвер, 2 серпня, біля магазину у Дніпрі невідомий поцілив в обличчя дівчині.

    Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області

    «Подія сталася 2 серпня близько 12.30 біля мінімаркету на вулиці Антипа Синявського міста Дніпра. Наразі поліція відпрацьовує територію, опитує свідків та встановлює особу зловмисника, який поцілив у жінку. Проводиться балістична експертиза, за результатами якої буде визначено зброю та інші обставини злочину», – йдеться у повідомлені.

    Як зазначає прес-служба, куля заділа праву щоку дівчини. Лікарі «швидкої» надали 26-річній постраждалій допомогу на місці інциденту. На щася, її життю нічого не загрожує.

    «За даним фактом слідчими Шевченківського ВП міста Дніпра відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Слідчі дії тривають», – заявили поліцейські.

    Раніше повідомлялося, що у Сумах застрелили колишнього депутата міської ради Анатолія Жука. Він очолював Департамент містобудування та земельних ресурсів.

    Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

    Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка. 

    Друзі та побратими вбитого Олешка опізнали екс-бійця розформованого батальйону «Торнадо» Артема Матюшина як вбивцю загиблого.

    Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.

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