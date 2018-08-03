У Дніпрі невідомий вистрілив дівчині в обличчя
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Лікарі «швидкої» надали 26-річній постраждалій допомогу на місці інциденту
У четвер, 2 серпня, біля магазину у Дніпрі невідомий поцілив в обличчя дівчині.
Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області
«Подія сталася 2 серпня близько 12.30 біля мінімаркету на вулиці Антипа Синявського міста Дніпра. Наразі поліція відпрацьовує територію, опитує свідків та встановлює особу зловмисника, який поцілив у жінку. Проводиться балістична експертиза, за результатами якої буде визначено зброю та інші обставини злочину», – йдеться у повідомлені.
Як зазначає прес-служба, куля заділа праву щоку дівчини. Лікарі «швидкої» надали 26-річній постраждалій допомогу на місці інциденту. На щася, її життю нічого не загрожує.
«За даним фактом слідчими Шевченківського ВП міста Дніпра відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Слідчі дії тривають», – заявили поліцейські.
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