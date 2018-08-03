У Дніпрі невідомий вистрілив дівчині в обличчя

Поліція Дніпра встановлює особу стрілка, який поцілив дівчині в обличчя

Лікарі «швидкої» надали 26-річній постраждалій допомогу на місці інциденту

У четвер, 2 серпня, біля магазину у Дніпрі невідомий поцілив в обличчя дівчині.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області

«Подія сталася 2 серпня близько 12.30 біля мінімаркету на вулиці Антипа Синявського міста Дніпра. Наразі поліція відпрацьовує територію, опитує свідків та встановлює особу зловмисника, який поцілив у жінку. Проводиться балістична експертиза, за результатами якої буде визначено зброю та інші обставини злочину», – йдеться у повідомлені.

Як зазначає прес-служба, куля заділа праву щоку дівчини. Лікарі «швидкої» надали 26-річній постраждалій допомогу на місці інциденту. На щася, її життю нічого не загрожує.

«За даним фактом слідчими Шевченківського ВП міста Дніпра відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Слідчі дії тривають», – заявили поліцейські.

Раніше повідомлялося, що у Сумах застрелили колишнього депутата міської ради Анатолія Жука. Він очолював Департамент містобудування та земельних ресурсів.