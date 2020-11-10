У Києві сталися два масштабних ДТП (відео)
Через ДТП рух на столичних дорогах ускладнено
Сьогодні, 10 листопада, на проспекті Бажана в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися дві вантажівки та три легковики.
Аварія трапилася у напрямку Бориспільської. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Наразі інформація про потерпілих та причини аварії уточнюється.
Ще одна серйозна аварія сталася сьогодні на Харківському шосе: водій автомобіля Skoda зібрав «паровоз» із чотирьох автомобілів.
Постраждалих у цьому ДТП немає.
Через аварію рух на Харківському шосе ускладнений.
На місці працюють правоохоронці.
Як повідомлялося, 9 листопада ввечері на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва водій автомобіля Chevrolet злетів з дороги, в‘їхав у залізний стовпчик, після чого почав «кувиркатися у повітрі», влетів в естакаду і зупинився у 10-15 метрах від АЗС «Окко». На шляху автівки трапилася жінка, яка йшла узбіччям, від отриманих травм вона померла на місці.