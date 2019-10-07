У Франції проведуть перевірку спецслужб після нападу на поліцейських



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жертвами нещодавнього нападу в управлінні поліції Парижа стали четверо людей

В першу чергу буде перевірено підрозділ, в якому працював нападник

В спецслужбах Франції буде організована ретельна перевірка після загибелі чотирьох поліцейських в результаті нападу на дільницю в Парижі.

Про це заявив прем'єрміністр Франції Едуар Філіп, повідомляє газета JDD.

В першу чергу буде перевірено підрозділ, в якому працював нападник. Після цього будуть перевірені також інші спецслужби й відділи по боротьбі з тероризмом.

Філіп наголосив, що для розвідки виявлення внутрішніх загроз є одним з головних завдань, і всі тривожні сигнали повинні бути відпрацьовані.

Нагадаємо, чоловік, який здійснив напад в управлінні поліції Парижа, внаслідок чого загинули четверо людей, був прихильником радикальної форми ісламу.

Як відомо, спочатку зловмисник напав у своїй робочій кімнаті на поліцейського, який перебував там. Вийшовши з цього приміщення в коридор, він вдарив ножем другу жертву. Третя людина загинула на сходах. Жінку нападник убив в одному з внутрішніх дворів префектури.

Напад на поліцейський відділ у Парижі розслідують як убивство, а не теракт.