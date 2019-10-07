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    У світі

    У Франції проведуть перевірку спецслужб після нападу на поліцейських

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    <p>Жертвами нещодавнього нападу в управлінні поліції Парижа стали четверо людей</p> - У Франції проведуть перевірку спецслужб після нападу на поліцейських

    Жертвами нещодавнього нападу в управлінні поліції Парижа стали четверо людей

    В першу чергу буде перевірено підрозділ, в якому працював нападник

    В спецслужбах Франції буде організована ретельна перевірка після загибелі чотирьох поліцейських в результаті нападу на дільницю в Парижі.

    Про це заявив прем'єрміністр Франції Едуар Філіп, повідомляє газета JDD.

    В першу чергу буде перевірено підрозділ, в якому працював нападник. Після цього будуть перевірені також інші спецслужби й відділи по боротьбі з тероризмом.

    Філіп наголосив, що для розвідки виявлення внутрішніх загроз є одним з головних завдань, і всі тривожні сигнали повинні бути відпрацьовані.

    Нагадаємо, чоловік, який здійснив напад в управлінні поліції Парижа, внаслідок чого загинули четверо людей, був прихильником радикальної форми ісламу.

    Як відомо, спочатку зловмисник напав у своїй робочій кімнаті на поліцейського, який перебував там. Вийшовши з цього приміщення в коридор, він вдарив ножем другу жертву. Третя людина загинула на сходах. Жінку нападник убив в одному з внутрішніх дворів префектури.

    Напад на поліцейський відділ у Парижі розслідують як убивство, а не теракт.

    кримінал Франція Париж напад поліція
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