У Києві під Шулявським мостом BMW протаранив стовп (фото, відео)



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Легковик рухався проспектом Перемоги в бік станції метро «Берестейська» Фото: Інформатор

На момент аварії у салоні BMW, окрім водія було двоє його друзів

У неділю ввечері, 6 жовтня, у Києві під Шулявським мостом водій BMW не впорався з керуванням і влетів у стовп, у результаті аварії водій автівки отримав травми ноги.

Про це повідомляє «Інформатор».

За попередньою інформацією, легковик рухався проспектом Перемоги в бік станції метро «Берестейська». На місці тимчасового світлофору біля Шулявського мосту перед ними почав розвертатися інший автомобіль. Аби уникнути зіткнення, BMW різко почав розвертатися вправо, злетів із проїжджої частини і врізався у стовп.

На момент аварії у салоні BMW, окрім водія було двоє його друзів.

Внаслідок ДТП водій травмував ногу. Обставини аварії з'ясовує поліція.

Нагадаємо, 5 жовтня на Дніпропетровщині автомобіль врізався в стовп: дві людини загинули.