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    Новини

    У Києві під Шулявським мостом BMW протаранив стовп (фото, відео)

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    Легковик рухався проспектом Перемоги в бік станції метро &laquo;Берестейська&raquo; - У Києві під Шулявським мостом BMW протаранив стовп (фото, відео)
    Легковик рухався проспектом Перемоги в бік станції метро «Берестейська»
    Фото: Інформатор

    На момент аварії у салоні BMW, окрім водія було двоє його друзів

    У неділю ввечері, 6 жовтня, у Києві під Шулявським мостом водій BMW не впорався з керуванням і влетів у стовп, у результаті аварії водій автівки отримав травми ноги.

    Про це повідомляє «Інформатор».

    За попередньою інформацією, легковик рухався проспектом Перемоги в бік станції метро «Берестейська». На місці тимчасового світлофору біля Шулявського мосту перед ними почав розвертатися інший автомобіль. Аби уникнути зіткнення, BMW різко почав розвертатися вправо, злетів із проїжджої частини і врізався у стовп.

    На момент аварії у салоні BMW, окрім водія було двоє його друзів.

    Внаслідок ДТП водій травмував ногу. Обставини аварії з'ясовує поліція.

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    У Києві під Шулявським мостом BMW протаранив стовп (фото, відео)
    У Києві під Шулявським мостом BMW протаранив стовп (фото, відео)
    У Києві під Шулявським мостом BMW протаранив стовп (фото, відео)
    У Києві під Шулявським мостом BMW протаранив стовп (фото, відео)
    У Києві під Шулявським мостом BMW протаранив стовп (фото, відео)

    Нагадаємо, 5 жовтня на Дніпропетровщині автомобіль врізався в стовп: дві людини загинули.

    ДТП Київ водій автомобіль Шулявський міст
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