Новообраний мер Чорноморська захворів на Covid-19

Мерія перейшла на дистанційний режим роботи

Нещодавно обраний мер міста Чорноморська Одеської області Василь Гуляєв захворів на коронавірус. Міський голова працює дистанційно, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

57-річний мер зазначив, що він здавав тести два рази. Перший результат виявився негативним, другий - позитивним.

Через вірус у керівника мерія перейшла на дистанційний режим роботи.

До цього повідомлялося, що мер Кропивницького потрапив до лікарні з коронавірусом. Андрій Райкович виконує всі призначення і лікаря. Він висловив надію, що скоро залишить інфекційну лікарню.

Тиждень тому у Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича підтвердили коронавірусне захворювання Covid-19.

Також у жовтні був виявлений коронавірус і у мера Умані Олександра Цебрія.

За минулу добу 17 листопада в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.