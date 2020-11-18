Новообраний мер Чорноморська захворів на Covid-19
Мерія перейшла на дистанційний режим роботи
Нещодавно обраний мер міста Чорноморська Одеської області Василь Гуляєв захворів на коронавірус. Міський голова працює дистанційно, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
57-річний мер зазначив, що він здавав тести два рази. Перший результат виявився негативним, другий - позитивним.
Через вірус у керівника мерія перейшла на дистанційний режим роботи.
До цього повідомлялося, що мер Кропивницького потрапив до лікарні з коронавірусом. Андрій Райкович виконує всі призначення і лікаря. Він висловив надію, що скоро залишить інфекційну лікарню.
Тиждень тому у Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича підтвердили коронавірусне захворювання Covid-19.
Також у жовтні був виявлений коронавірус і у мера Умані Олександра Цебрія.
За минулу добу 17 листопада в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.