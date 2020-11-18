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    Новообраний мер Чорноморська захворів на Covid-19

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    Василь Гуляєв&nbsp;<span>розповів, що пройшов обстеження двічі</span> - Новообраний мер Чорноморська захворів на Covid-19
    Василь Гуляєв розповів, що пройшов обстеження двічі

    Мерія перейшла на дистанційний режим роботи

    Нещодавно обраний мер міста Чорноморська Одеської області Василь Гуляєв захворів на коронавірус. Міський голова працює дистанційно, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    57-річний мер зазначив, що він здавав тести два рази. Перший результат виявився негативним, другий - позитивним.

    Через вірус у керівника мерія перейшла на дистанційний режим роботи.

    До цього повідомлялося, що мер Кропивницького потрапив до лікарні з коронавірусом. Андрій Райкович виконує всі призначення і лікаря. Він висловив надію, що скоро залишить інфекційну лікарню.

    Тиждень тому у Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича підтвердили коронавірусне захворювання Covid-19. 

    Також у жовтні був виявлений коронавірус і у мера Умані Олександра Цебрія.

    За минулу добу 17 листопада в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

     

    Теги: мер хвороби вірус коронавірус
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