Дороги на Київщині почали ремонтувати за новою технологією (фото)

Відремонтовані за новою технологією дороги здатні витримувати значні навантаження

Наприкінці 2020 року на дорозі Р-09 Миронівка – Канів поблизу м. Миронівка Київської області стартували ремонтні роботи. Тут вперше на Київщині здійснюється ремонт за технологію «укочуваний бетон».

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області.

Бетонна суміш має знижений вміст води, тому її укладають, як асфальт, і ущільнюють котками.

Так, на дорозі Р-09 зняли старе асфальтобетонне покриття влаштували бетонну основу на 900 м та нанесли тимчасову розмітку. Решта ремонтних робіт – влаштування двох шарів асфальтобетону та продовження ремонту дороги на 14 км (ділянка км 5+000 - км 19+100) – буде відновлено цього року з настанням сприятливих погодних умов.

Відомо, що дороги які ремонтуються за такою технологією, здатні витримувати значні навантаження.

Дорога Р-09 Миронівка – Канів поблизу м. Миронівка є однією з тих доріг якою рухається велика кількість вантажного транспорту, через розташування в регіоні підприємств харчової промисловості та гранітних кар‘єрів.

У 2021 році Укравтодор планує оновити 19 км дороги Р-09 Миронівка – Канів.

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