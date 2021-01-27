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    Дороги на Київщині почали ремонтувати за новою технологією (фото)

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    Дорогу Миронівка&nbsp;&ndash;&nbsp;Канів ремонтують за технологією укочуваний бетон - Дороги на Київщині почали ремонтувати за новою технологією (фото)
    Дорогу Миронівка – Канів ремонтують за технологією укочуваний бетон
    Фото: Служба автомобільних доріг у Київській області

    Відремонтовані за новою технологією дороги здатні витримувати значні навантаження

    Наприкінці 2020 року на дорозі Р-09 Миронівка – Канів поблизу м. Миронівка Київської області стартували ремонтні роботи. Тут вперше на Київщині здійснюється ремонт за технологію «укочуваний бетон».

    Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області.

    Бетонна суміш має знижений вміст води, тому її укладають, як асфальт, і ущільнюють котками.

    Так, на дорозі Р-09 зняли старе асфальтобетонне покриття влаштували бетонну основу на 900 м та нанесли тимчасову розмітку. Решта ремонтних робіт – влаштування двох шарів асфальтобетону та продовження ремонту дороги на 14 км (ділянка км 5+000 - км 19+100) – буде відновлено цього року з настанням сприятливих погодних умов.

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    Дороги на Київщині почали ремонтувати за новою технологією (фото)
    Дороги на Київщині почали ремонтувати за новою технологією (фото)
    Дороги на Київщині почали ремонтувати за новою технологією (фото)

    Відомо, що дороги які ремонтуються за такою технологією, здатні витримувати значні навантаження.

    Дорога Р-09 Миронівка – Канів поблизу м. Миронівка є однією з тих доріг якою рухається велика кількість вантажного транспорту, через розташування в регіоні підприємств харчової промисловості та гранітних кар‘єрів.

    У 2021 році Укравтодор планує оновити 19 км дороги Р-09 Миронівка – Канів.

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    Теги: дороги Київщина ремонт Укравтодор
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