У Філарета подадуть до суду на Євстратія, якщо той не вибачиться



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Речник Київської митрополії архиєпископ Євстратій Зоря

Прес-служба УПЦ КП оприлюднила заяву щодо висловлювань Євстратія Зорі

В УПЦ КП відреагували на заяви архиєпископа Євстратія (Зорі) на адресу Почесного патріарха Філарета. Свою заяву прес-служба Київського патріархату виклала у «Фейсбуці».

Зокрема, в ній йдеться, що УПЦ КП готова подати до суду на архиєпископа.

«Ознайомившись з Вашою публікацією у мережі Фейсбук від 07.07.2019 р. та висловами від 25.06.2019 р. щодо хвороби Патріарха Філарета та неадекватності його дій, пропонуємо Вам визнати безпідставність Ваших висловів та принести відповідні вибачення за свою наклепницьку недостовірну інформацію.

За відсутності Вашого особистого спростування неправдивої інформації щодо Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, ставимо Вас до відома про звернення до суду з позовом про захист честі та гідності особи», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, речник Київської митрополії архиєпископ Євстратій Зоря в інтерв'ю також заявив, що напередодні Об’єднавчого собору минулого року патріарху тодішньої УПЦ КП Філарету лікарі порекомендували вживати препарати, після яких він різко почав втрачати працездатність.

Раніше також повідомлялося, що УПЦ КП просить суд поновити статут організації.

24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами та монастирями. Також Православна церква України прийняла у безпосереднє підпорядкування митрополита Епіфанія усі монастирі та храми Києва, церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались Філарету. Хоча Філарета й залишили єпископом ПЦУ і не відлучили від служіння.

Це рішення синод ПЦУ ухвалив після проведення Філаретом «собору» для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

У той же час «відновлений» Філаретом Київський патріархат створює власний керівний орган, синод, з п’яти єпископів, яких Православна церква України відлучила від священнослужіння.



