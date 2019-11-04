Пристайко відреагував на візит російського депутата в Золоте



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Глава МЗС України Вадим Пристайко

Глава МЗС нагадав, що Золоте - це територія України

Поїздка депутата російської Держдуми в Золоте є «порушенням всіх норм». Про це на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу заявив глава МЗС України Вадим Пристайко.

«Поїздка депутата парламенту Росії — це порушення всіх норм, це наша територія... і це обов’язково викличе реакцію офіційну Міністерства закордонних справ», — сказав міністр.

Зазначимо, раніше з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

Також нагадаємо, що народна депутатка Ірина Геращенко готує запит в СБУ щодо візиту російського депутата у Золоте.

Також нагадаємо, що наразі окупанти поширюють фейкові заяви про розведення біля Петрівського.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.