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    Пристайко відреагував на візит російського депутата в Золоте

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    Глава МЗС України Вадим Пристайко - Пристайко відреагував на візит російського депутата в Золоте
    Глава МЗС України Вадим Пристайко

    Глава МЗС нагадав, що Золоте - це територія України

    Поїздка депутата російської Держдуми в Золоте є «порушенням всіх норм». Про це на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу заявив глава МЗС України Вадим Пристайко.

    «Поїздка депутата парламенту Росії — це порушення всіх норм, це наша територія... і це обов’язково викличе реакцію офіційну Міністерства закордонних справ», — сказав міністр.

    Зазначимо, раніше з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

    Також нагадаємо, що народна депутатка Ірина Геращенко готує запит в СБУ щодо візиту російського депутата у Золоте.

    Також нагадаємо, що наразі окупанти поширюють фейкові заяви про розведення біля Петрівського.

    Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

    3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.

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