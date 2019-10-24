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    Технології

    У Франції збудували першу сонячну електростанцію на воді

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    Це найбільша плавуча сонячна електростанція в Європі - У Франції збудували першу сонячну електростанцію на воді
    Це найбільша плавуча сонячна електростанція в Європі

    Заряд з 17-гектарної ділянки забезпечить електроенергією майже п'ять тисяч будинків

    У Францію перша велика плавуча сонячна електростанція, що може забезпечити достатню кількість екологічно чистої енергії для домогосподарств, запрацювала минулого тижня у Франції.

    Завод O'Mega1, що займає 17 з 50 гектарів штучного озера в колишньому кар'єрі Воклюз, поблизу Пльолєнка, зможе виробляти до 17 мегават електроенергії на рік.

    Заряд з 17-гектарної ділянки забезпечить достатньою кількістю енергії майже п'ять тисяч будинків.

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    Сонячна панель є не лише найбільшою сонячною батареєю у Франції, вона також найбільша в Європі, але значно поступається плавучій сонячній електростанції в Китаї, розміщеній на 86 гектарах (розмір 120 футбольних полів).

    Це найбільша в світі плавуча сонячна електростанція.

    Франція електроенергія завод технології
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