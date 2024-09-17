Звільнення Макрона: у Франції затвердили процедуру імпічменту президента

Наступним, хто має підтримати процедуру імпічменту буде юридичний комітет

Сьогодні, 17 вересня, бюро Національної асамблеї підтримало процедуру імпічменту президента Франції Емманюеля Макрона. Про це повідомляє Le Parisien.

Лідер групи «Союз лівих за республіку» Ерік Чіотті зауважив, що за рішення проголосували 12, проти 10. Наступним, хто має підтримати процедуру імпічменту буде юридичний комітет.

Ініціатива звільнення Макрона була висунута партією «Нескорена Франція» (LFI) та визнана прийнятною на першому етапі процедури.

Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Франції, лівий «Народний фронт» отримав 182 мандати у 577-місцевому законодавчому органі, блок пропрезидентських сил «Разом» – 168, а ультраправе «Національне об'єднання» Марін Ле Пен та її союзників – 143.