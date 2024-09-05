Втрати російської армії. Британська розвідка пояснила позитивну динаміку

Рівень втрат Росії, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 осіб на день протягом вересня 2024 року

Окупанти продовжать тиснути на всій лінії фронту протягом наступного місяця

Армія РФ у серпні втрачала вбитими та пораненими понад одну тисячу людей на день. Цьому сприяли тиск на Покровському напрямку та наступ ЗСУ в Курській області. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, середньодобові втрати Росії (убиті та поранені) в Україні збільшилися у серпні 2024 року до 1187 осіб на день. Від початку війни втрати Росії сягнули 610 тисяч.

«Збільшення втрат у серпні 2024 року майже напевно пов'язане з операцією України під Курськом і тиском, що триває на Покровському напрямку. Росія продовжує покладатися на масу, щоб компенсувати брак особового складу і можливостей з оснащення», – пояснили британські розвідники.

За даними оборонного відомства Британії, тиск Росії на всій лінії фронту продовжиться протягом наступного місяця. Однак обмежені можливості й надалі стримуватимуть її здатність використовувати будь-які тактичні успіхи для ширших оперативних досягнень.

«Рівень втрат Росії, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 осіб на день протягом вересня 2024 року, оскільки Росія продовжує операції на широкому фронті від Курська на півночі до Роботиного на півдні», – зазначають розвідники.

Нагадаємо, що, за даними партизанського руху «Атеш», бригада морської піхоти РФ зазнає серйозних втрат під час операції Сил оборони України в Курській області.

До відома, курська операція ЗСУ триває вже майже місяць, і за цей час Україна захопила майже 1300 квадратних кілометрів російської території, включаючи стратегічно важливий газовий вузол Суджі. Українські війська також створили військову адміністрацію та накопичили значну кількість бронетехніки на Сумщині для подальшого посилення контингенту.

Згідно з повідомленням The Telegraph, ці досягнення стали вагомим сигналом про оборонні слабкості Росії. Російські війська, що зіткнулися з погано навченими призовниками і евакуйованими містами, не змогли ефективно протистояти українському наступу.