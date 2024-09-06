Зеленський зробив заяву щодо можливості ударів по Кремлю

За словами Зеленського, основною перепоною для ударів по Кремлю є обмежений радіус дії наданих ракет

Навіть у разі дозволу союзників на використання західної зброї для ударів по території Росії, Україна не зможе атакувати Кремль. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на 50-му міжнародному форумі «Амброзетті» у п'ятницю, 6 вересня.

За словами Зеленського, основною перепоною є обмежений радіус дії наданих ракет.

«Коли ми говоримо про те, що Італія чи хтось ще боїться, що ми битимемо по Кремлю, мені шкода, що ми не можемо цього зробити. Тому що це далекобійна зброя, яка у вас чи у ваших партнерів є, це близько 200 кілометрів. Це менше, ніж дистанції, про які говорив Таяні (міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні – «Главком»)», – зазначив глава держави.

Зеленський також підкреслив критичну важливість питання дальності ударів, адже Росія щомісяця використовує понад чотири тисячі авіабомб на сході України, і наразі немає ефективного вирішення цієї проблеми.

Відомо, що тактичні бомбардувальники, які Росія застосовує для скидання бомб, розміщені на аеродромах, що знаходяться на відстані від 100 до 300 кілометрів від кордону.

«Ми хочемо використати далекобійне озброєння проти них. Немає жодних інших ідей. Ми не цілимося по цивільних», – підкреслив президент.

Нагадаємо, операція ЗСУ у Курській області допомогла багатьом лідерам та аналітикам зрозуміти справжні мотиви Путіна, який прагне знищити Україну. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час 50-го міжнародного форуму «Амброзетті».