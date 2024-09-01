Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни хочуть перекинути у Вовчанськ чеченський спецназ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росіяни хочуть перекинути у Вовчанськ чеченський спецназ
На Харківщині противник активно задіює свої оперативні резерви
фото з відкритих джерел

Російське командування не покладає на «Ахмат» жодних надій

Російські окупанти планують завести у Вовчанськ чеченський спецназ «Ахмат». Проте їхня присутність там скоріше «самопіар». Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

Саранцев зазначив, що наразі є певна інформація про те, що противник перевів деякі підрозділи на Курський напрямок. Проте це не означає, що кількість сил противника суттєво зменшилась. Навпаки, противник активно задіює свої оперативні резерви.

«Так, нещодавно була замінена 83 окрема штурмова бригада поблизу Вовчанська на 136 бригаду, яку противник перевів з іншого напрямку. Це майже 3000 особового складу він заводить на наш напрямок», – пояснив речник.

Водночас він зауважив, що у Вовчанськ можуть зайти підрозділи «Ахмат».

«Це не велика кількість особового складу. Їхня присутність в цьому населеному пункті – це скоріше самопіар. Навіть російське командування не покладає на них жодних надій, це самопіар, а не якісь там активні дії», – зауважив Саранцев.

«Ахмат»це спеціальний підрозділ чеченського управління Росгвардії, який фактично підпорядкований особисто голові Чеченської республіки Размзану Кадирову. Під час російського вторгнення в Україну «Ахмат» отримав найменування «Tik-Tok-війська», оскільки його бійці не брали участі в бойових діях, а знімали на вже окупованих територіях відео, в яких імітували запекле протистояння із ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові відтіснили окупантів в Харківській області. Наразі тривають стабілізаційні бої. 

Як повідомлялося, прикордонне місто Вовчанськ, що на Харківщині зруйноване на 90%. У місті лишаються 20 людей. Вони живуть ближче до виїзду.

До слова, російські загарбники почала формувати нову бригаду для підтримки свого угрупування «Север» , яке діє на Харківщині.

Раніше стало відомо, що російські окупанти намагаються штурмувати українські позиції на Харківщині, проте ЗСУ переконують: на цьому напрямку «будуть гарні новини» для України.

Читайте також:

Теги: окупанти військові Харківщина фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремлівські блогери кажуть, що російські дрони, які постачає Міноборони РФ, неякісні, а кожен четвертий – не здатний піднятися в повітря
Російські пропагандисти у розпачі. Що ж трапилося?
3 серпня, 20:51
Ілля Пономарьов: Російська опозиція ллє сльози через те, що ЗСУ на Курщині
Ілля Пономарьов: Російська опозиція ллє сльози через те, що ЗСУ на Курщині Інтерв’ю
14 серпня, 16:00
У серпні 2024 року ціни на електроенергію, газ та воду залишаться незмінними
Пенсії, тарифи на комуналку та виплати ВПО: що змінилося з 1 серпня
1 серпня, 06:00
За даними Генштабу, внаслідок атаки вдалося уразити склад з боєприпасами
Генштаб підтвердив атаку на аеродром «Морозовськ» у Ростовській області: що вдалося знищити
3 серпня, 10:34
На думку військового, ворог зараз буде змушений оперативно перекидати резерви з інших ділянок фронту – з півночі Харківщини, з Донбасу
Операція в Курській області стала несподіванкою для росіян: експерт назвав перші результати
7 серпня, 14:50
Внаслідок удару російської бомби по Селидову загинула дитина – ОВА
Внаслідок удару російської бомби по Селидову загинула дитина – ОВА
8 серпня, 22:33
Українські військові знищили колону російської військової техніки
ISW розкриває подробиці атаки на колону російської техніки в Курській області
10 серпня, 06:13
Внаслідок падіння уламків безпілотника виникло займання трав'яного настилу
В одному з районів Києва впали уламки безпілотника: що відомо
17 серпня, 16:37
Скільки коштів вклала Україна у безпеку та оборону у 2024 році: названа цифра
Скільки коштів вклала Україна у безпеку та оборону у 2024 році: названа цифра
26 серпня, 19:24

Події в Україні

Росіяни атакували Харків ракетою «Гром-Е1» (фото)
Росіяни атакували Харків ракетою «Гром-Е1» (фото)
Росіяни хочуть перекинути у Вовчанськ чеченський спецназ
Росіяни хочуть перекинути у Вовчанськ чеченський спецназ
Чи вдасться росіянам захопити Покровськ? Прогноз The Telegraph
Чи вдасться росіянам захопити Покровськ? Прогноз The Telegraph
Ворог захопив село в Покровському районі – DeepState
Ворог захопив село в Покровському районі – DeepState
Ворог завдав ракетного удару по Сумщині: загинула людина
Ворог завдав ракетного удару по Сумщині: загинула людина
Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Командир батальйону «Свобода» розповів, за що готовий був «бити пики» у штабі
48K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Путін зробив новий подарунок Кім Чен Ину
9399
Просвітель із Чат Рулетки. Учитель, який руйнує історичні міфи росіян
7337
Ситуація на Харківщині: 3-тя штурмова бригада зробила заяву

Новини

Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
Вчора, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
Вчора, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua