Росіяни хочуть перекинути у Вовчанськ чеченський спецназ

Російське командування не покладає на «Ахмат» жодних надій

Російські окупанти планують завести у Вовчанськ чеченський спецназ «Ахмат». Проте їхня присутність там скоріше «самопіар». Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

Саранцев зазначив, що наразі є певна інформація про те, що противник перевів деякі підрозділи на Курський напрямок. Проте це не означає, що кількість сил противника суттєво зменшилась. Навпаки, противник активно задіює свої оперативні резерви.

«Так, нещодавно була замінена 83 окрема штурмова бригада поблизу Вовчанська на 136 бригаду, яку противник перевів з іншого напрямку. Це майже 3000 особового складу він заводить на наш напрямок», – пояснив речник.

Водночас він зауважив, що у Вовчанськ можуть зайти підрозділи «Ахмат».

«Це не велика кількість особового складу. Їхня присутність в цьому населеному пункті – це скоріше самопіар. Навіть російське командування не покладає на них жодних надій, це самопіар, а не якісь там активні дії», – зауважив Саранцев.

«Ахмат» – це спеціальний підрозділ чеченського управління Росгвардії, який фактично підпорядкований особисто голові Чеченської республіки Размзану Кадирову. Під час російського вторгнення в Україну «Ахмат» отримав найменування «Tik-Tok-війська», оскільки його бійці не брали участі в бойових діях, а знімали на вже окупованих територіях відео, в яких імітували запекле протистояння із ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові відтіснили окупантів в Харківській області. Наразі тривають стабілізаційні бої.

Як повідомлялося, прикордонне місто Вовчанськ, що на Харківщині зруйноване на 90%. У місті лишаються 20 людей. Вони живуть ближче до виїзду.

До слова, російські загарбники почала формувати нову бригаду для підтримки свого угрупування «Север» , яке діє на Харківщині.

Раніше стало відомо, що російські окупанти намагаються штурмувати українські позиції на Харківщині, проте ЗСУ переконують: на цьому напрямку «будуть гарні новини» для України.