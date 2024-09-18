У Росії посилено мобілізують чоловіків та відправляють до Курської області – партизани
У Росії чоловіків масово направляють для участі в боях у Курській області
У російському місті Сизрань, Самарська область, спостерігається посилення мобілізаційних заходів. Мобілізованих чоловіків відправляють на складні ділянки фронту в Курській області у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади. Про це повідомляє Telegram-канал «АТЕШ».
«Співробітники військкомату в страху несподіваних диверсій працюють із підземних кабінетів. Нам відомі усі прізвища тих, хто має пряме відношення до відправки простих росіян на фронт», – йдеться у повідомленні.
Партизани також заявили, що співробітники військкомату, побоюючись диверсій, працюють з підземних кабінетів.
Нагадаємо, Пресофіцер розповів, хто лишилися на підконтрольних ЗСУ районах Курщини.
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