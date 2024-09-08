Росіяни формують ще один «котел» для ЗСУ: британський полковник пояснив загрозу

Глен Грант: «Необхідно зосередитися на встановленні стабільності на Сході, а це, безумовно, означає створення дивізійних штабів»

Окупаційна армія РФ продовжує наступати на сході України й формує «котел» у районі Зоряного. Таку думку висловив полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю у програмі «Студія Захід».

«Що дійсно важливо, так це те, що ми зі свого боку повинні підтримувати цілісну лінію оборони. Аж ніяк не можна допускати утворення котлів. До речі, один із них зараз формується в районі Зоряного. Тобто маємо бути дуже обережними і утримувати лінію фронту якомога прямішою, адже це дозволяє нам задіювати менше військ безпосередньо на передових позиціях», – зауважив полковник.

Він пояснив: якщо лінія викривляється великими ділянками, які «рухаються туди-сюди», це змушує залучати більше військ для протистояння ворогу. Саме тому лінію фронту треба тримати максимально прямою. Експерт наголосив, що пріоритетом має буде збереження особового складу, навіть якщо це означатиме втрату кількох сіл.

«Зараз проблема на Сході полягає в тому, що ми не маємо довгострокового бачення, як зробити так, аби військові орієнтувалися на місцевості, яку вони захищають. Війська найкраще воюють тоді, коли вони володіють конкретною територією. Якщо поглянути на минулий рік, коли конкретна бригада була відповідальною за свою ділянку, вона добре воювала й утримувала свої позиції. Однак, як тільки почати їх перекидати, їм доводиться наново вивчати місцевість. Тож варто пам'ятати, що тактика і місцевість нероздільні – тактика безпосередньо залежить від знання місцевості, і якщо солдати з нею не ознайомлені, на значний успіх сподіватися не варто», – наголосив Грант.

За його словами, вкрай важливо залишати підрозділи там, де вони є – підкріплені та укріплені на поточних позиціях, однак замість цього ми «переміщуємо їх, туди-сюди, як коней на шаховій дошці, і це недобре». Кожного разу військовим доводиться заново освоювати нову місцевість і адаптувати свою тактику, адже воювати в полі – не те ж саме, що в лісі.

«Необхідно зосередитися на встановленні стабільності на Сході, а це, безумовно, означає створення дивізійних штабів. Наразі головні штаби перебувають занадто далеко і не мають належного зв'язку з тим, що відбувається на місцях. Генерали в штабах корпусів просто не можуть ефективно керувати боєм, тому що вони занадто далеко – вони не в курсі того, що реально відбувається на полі бою», – додав полковник.

Нагадаємо, що, за даними британської розвідки, російські війська досягли значних тактичних успіхів навколо Вугледара, можлива загроза для міста.

До відома, минулої доби по всьому фронту зафіксовано 183 бойові зіткнення. Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими.

Як повідомлялося, російські окупанти захопили село Невельське Покровського району Донецької області.

За повідоменням Forbes, на Покровському напрямку наступ російських окупантів призупинився після того, як у бій вступили кілька резервних бригад Сил оборони України, які проводять контратаки, а в деяких місцях відкидають загарбників. Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та західних ЗМІ, які казали про стабілізацію фронту на Покровському напрямку. Він зазначив, що не хоче завчасно робити таких заяв.

До слова, вчора військові 2-го механізованого батальйону 53-ї бригади вивісили прапор 53-ї бригади на великий елеватор у селищі Нью-Йорк на Донеччині.