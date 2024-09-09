Сирський розповів, яка різниця у використанні снарядів між ЗСУ та окупантами

Рік тому співвідношення кількості снарядів, які використовують ЗСУ та армія РФ на фронті, складало один до шести, а подекуди навіть один до десяти

Київ компенсує нестачу боєприпасів безпілотниками

Україні вдалося зменшити різницю в кількості снарядів, які використовують ЗСУ та армія РФ на фронті. І хоча окупанти досі мають перевагу в боєприпасах, нинішні пропорції складають один до двох чи один до двох із половиною. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, цитує CNN.

За словами генерала, рік тому ця цифра була один до шести, а подекуди навіть один до десяти.

Сирський зауважив, що різницю в боєприпасах компенсують і безпілотниками.

«Ми постійно працюємо над вдосконаленням дронів, підвищуємо їхню ефективність, систему управління, а також способи і методи застосування. Намагаємося максимально збільшити нашу технічну перевагу над ворогом, щоб нівелювати їхню перевагу в чисельності особового складу та зброї», – пояснив головком.

Нині найкращі українські підрозділи безпілотних систем зосереджені на покровському напрямку, де росіяни зосередили свій основний наступ у Донецькій області, додав генерал.

Нагадаємо, що Україна активно розвиває засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії ворожим дронам, що допомагає зберегти обмежені системи протиповітряної оборони й ракети.

Раніше повідомлялося, що на фронті в Україні починає заявляти про себе новий тип зброї. Це боєприпаси, що добре підходять для унікальних можливостей невеликих дронів.

Крім того, Україна представила нову далекобійну ракету-дрон під назвою «Паляниця», яка коштує менше мільйона доларів.