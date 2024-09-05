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«Протягом осені кожен має дати визначені результати». Зеленський прокоментував зміни в Уряді

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Протягом осені кожен має дати визначені результати». Зеленський прокоментував зміни в Уряді
У вечірньому зверненні Володимир Зеленський прокоментував зміни у Кабінеті Міністрів нашої держави
фото: Офіс президента України

Президент України наголосив, що цього дня відбулись урядові заміни. Він також висловив вдячність парламенту за підтримку відповідних кандидатур

Володимир Зеленський сьогодні, 5 вересня, записав своє традиційне вечірнє звернення до українців. У ньому глава держави прокоментував зміни у Кабінеті Міністрів нашої держави. Також президент висловився стосовно ситуації на фронті. Зеленський  також подякував Румунії за рішення стосовно системи ППО Patriot. 

Перестановки в українському Уряді

Президент України наголосив, що цього дня відбулись урядові заміни. Він також висловив вдячність парламенту за підтримку відповідних кандидатур.

«Дуже важливо, щоб урядові інституції рацювали максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше. На всіх рівнях. Більше інвестицій партнерів в оборонне виробництво України. Більш активне просування в перемовному процесі із Євросоюзом – це підготовка майбутньої угоди про вступ», – наголосив український лідер.

Також, за словами Зеленського, має бути більше взаємодії та взаєморозуміння між центральною владою та громадами. І, звичайно, більше підтримки для фронту й для всіх наших людей.

«Це стосується постачання зброї. Нашої енергетики – захисту об’єктів енергетики та відбудови зруйнованого. Чітка ветеранська політика. Чітка протидія російській пропаганді за кордоном. Робота з глобальною українською спільнотою. Забезпечення фінансової стабільності нашої держави та, зокрема, активізація роботи з партнерами, щоб кошти від російських активів були спрямовані для України», – каже глава держави.

Зеленський наголосив, що є десятки таких цілком конкретних завдань, і на своїй посаді кожен протягом осені має дати визначені результати.

Доповідь Головкома Сирського

Зеленський сьогодні заслухав Головкома Сирського. Особливу увагу було приділено Покровському напрямку.

«Ми додаємо наших сил, і ключове завдання – вибивати якнайбільше сил окупанта», – наголосив президент.

Також, зауважує президент,  важливою є операція в Курській області.

«Ми зберігаємо визначені рубежі та кожним днем Курської операції доводимо світу, що Росія може програти цю війну, і єдине, що для цього потрібно, – це достатня наша рішучість, рішучість усіх у світі, від кого залежить стан справ у світі», – пояснив глава  української держави.

Зеленський наголосив, що «не Москві визначати майбутнє наших людей. І саме так має бути завжди».  

Patriot від Румунії та домовленості щодо ППО з партнерами

Зеленський наголосив, що є вже чітке рішення Румунії щодо системи Patriot для України, це рішення ухвалене на всіх рівнях.

«Я дякую за нього. І ми розраховуємо, що партнери реалізують повний пакет рішень щодо ППО та іншої допомоги Україні – це саме той пакет, який був ухвалений на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся в липні»,
– сказав Зеленський.

За словами глави держави, зараз міністр оборони України провів низку зустрічей у Франції, Британії, Німеччині. Також відбувається постійно комунікація з американськими партнерами та співпраця з Італією.

«Предметно вже підготувались до нового засідання «Рамштайну», яке відбудеться незабаром. І все, про що ми домовляємось із партнерами, потребує максимально оперативної реалізації. Коли рішення швидкі, Росія не встигає адаптуватись, і ми досягаємо особливо цінних результатів», – зауважив президент.

Зеленський наголосив, що це стосується і захисту українських міст та громад від ударів, і підтримки наших воїнів на фронті, і стійкості нашої держави, наших людей. Та й загалом – стійкості світу, який хоче й надалі жити за правилами, за міжнародним правом, а не залежно від божевілля тих чи інших «путіних».  

Нагадаємо, Житомирська область та американський штат Індіана підписали меморандум про співпрацю. Про це повідомив у Телеграмі Президент Володимир Зеленський після зустрічі з губернатором штату Індіана Еріком Холкомбом. Він зазначив, що Україна цінує всю американську підтримку, надану Українській державі та українцям.

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Теги: росія міністр політика Володимир Зеленський президент робота Офіс президента системи ППО

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