У Генічеську четверо людей отруїлись чадним газом



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Постраждалі двоє дітей 9-ти та 14-ти рочків та двоє доросли

У неділю об 07:50 на пункт зв’язку Служби порятунку по охороні Генічеського району надійшло повідомлення від чергового лікаря приймального відділення Генічеської центральної районної лікарні про те, що до їх відділення поступили четверо людей з симптомами отруєння чадним газом.

Про це повідомляє ДСНС.

Постраждалі двоє дітей 9-ти та 14-ти рочків та двоє дорослих 37-ми та 38-ми років, мешканці м. Генічеськ.

За попередніми даними ця подія сталася внаслідок несправності пічного опалення у будинку.

Стан усіх постраждалих середньої важкості, окрім чоловіка 37-ми років, який від госпіталізації відмовився.

Пожежно-рятувальні підрозділи до дій не залучались.

Нагадаємо, 8 жовтня у Львові отруїлись чадним газом 3 особи, з них 1 — дитина. Постраждалих госпіталізували.