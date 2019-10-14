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    У Генічеську четверо людей отруїлись чадним газом

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    У Генічеську четверо людей отруїлись чадним газом

    Постраждалі двоє дітей 9-ти та 14-ти рочків та двоє доросли

    У неділю об 07:50 на пункт зв’язку Служби порятунку по охороні Генічеського району надійшло повідомлення від чергового лікаря приймального відділення Генічеської центральної районної лікарні про те, що до їх відділення поступили четверо людей з симптомами отруєння чадним газом.

    Про це повідомляє ДСНС.

    Постраждалі двоє дітей 9-ти та 14-ти рочків та двоє дорослих 37-ми та 38-ми років, мешканці м. Генічеськ.

    За попередніми даними ця подія сталася внаслідок несправності пічного опалення у будинку.

    Стан усіх постраждалих середньої важкості, окрім чоловіка 37-ми років, який від госпіталізації відмовився.

    Пожежно-рятувальні підрозділи до дій не залучались.

    Нагадаємо, 8 жовтня у Львові отруїлись чадним газом 3 особи, з них 1 — дитина. Постраждалих госпіталізували.

    ДСНС отруєння Херсонщина опалення
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