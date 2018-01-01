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    Події в Україні

    Новий антирекорд в Україні: за одну добу через пожежі загинуло 12 людей

    З початку нового року в пожежах загинуло 118 осіб та постраждали ще 68
    За минулу добу в пожежах в Україні загинуло 12 людей - повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Ще вісім отримали травми різного ступеню важкості. У ДСНС це назвали «новим антирекордом». Смертельні випадки трапилися у Вінницькій, Житомирській, Київській, Одеській, Рівненській, Сумській областях та
    • Сьогодні, 13:49
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    З початку нового року в пожежах загинуло 118 осіб та постраждали ще 68

    За минулу добу в пожежах в Україні загинуло 12 людей - повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Ще вісім отримали травми різного ступеню важкості. У ДСНС це назвали «новим антирекордом».

    Смертельні випадки трапилися у Вінницькій, Житомирській, Київській, Одеській, Рівненській, Сумській областях та в Києві.

    Загалом, з початку нового року в пожежах загинуло 118 осіб та постраждали ще 68.

    У ДСНС такий високий показник пов’язують із тим, що з приходом холодів люди почали частіше користуватися обігрівачами. І дуже часто нехтують правилами пожежної безпеки.

    Як кажуть у ДСНС, недбалість українців є основною причиною виникнення займань.

    «Паління у ліжку, перевантаження електромережі та побутових приладів, старі обігрівачі, несправне пічне опалення, а також недбалість дорослих стосовно власних дітей. З високою ймовірністю ці фактори призводять до пожеж у помешканнях», - йдеться у повідомленні.

     

    Правила пожежної безпеки

    1. слідкуйте за станом та завантаженістю електромереж

    2. не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі

    3. не паліть у ліжку

    4. не дозволяйте дітям бавитися сірниками

    5. перевірте заходи безпеки і справність печі

    Статистика свідчить про те, що найчастіше жертвами вогню стають літні люди, багатодітні сім'ї та громадяни, які опинилися в складних життєвих умовах.

    Як раніше повідомляли у ДСНС, загалом за 11 місяців 2017 року в пожежах в Україні загинули 1585 людей, з них - 59 діти. Ще 1373 людини були травмовані.

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