У Генпрокуратурі і САП завелися щури: на їх знищення витратять 43 тисячі гривень



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У будівлях ГПУ і САП завелися щури

Антикорупційній прокуратурі дератизація обійдеться в 1 771 гривню

Генеральна прокуратура і Спеціалізована антикорупційна прокуратура планують витратити 43 274 гривні на винищення щурів та інших гризунів.

Про це йдеться в планах закупівлі відомства в системі Prozorro.

Оголошення опубліковане в системі 4 лютого.

Комплекс протиепідемічних заходів на території і в будівлях (дератизація, дезінсекція) ГПУ і САП обійдеться в 43 274 гривні.

Безпосередньо САП дератизація обійдеться в 1 771 гривню.

Закупівля послуги запланована в лютому, без використання електронної системи.

Нагадаємо, що Нацбанк оголосив тендер на прання майже 10 тонн білизни.

Раніше повідомлялося, що Київ виставить на продаж більше як 200 об’єктів комунального майна. 28 лютого 2019 року в електронній торговій системі «ProZorro.Продажі» пройдуть перші аукціони з продажу 4-х об’єктів малої приватизації.

Наприкінці січня Держгеонадра виставила на Prozorro нові нафтогазові лоти. До списку лотів увійшли Кадобнянське родовище, Дрогобицька площа, Калюжна-1 площа, Ополонівська-2 площа, Ополонівська-1 площа, Добренська площа, Північно-Єфремівська площа, Приазовське родовище та Гумниська ділянка.