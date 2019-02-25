  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Генпрокуратурі і САП завелися щури: на їх знищення витратять 43 тисячі гривень

    • Розсилка
    У будівлях ГПУ і САП завелися щури - У Генпрокуратурі і САП завелися щури: на їх знищення витратять 43 тисячі гривень
    У будівлях ГПУ і САП завелися щури

    Антикорупційній прокуратурі дератизація обійдеться в 1 771 гривню

    Генеральна прокуратура і Спеціалізована антикорупційна прокуратура планують витратити 43 274 гривні на винищення щурів та інших гризунів.

    Читайте також

    Про це йдеться в планах закупівлі відомства в системі Prozorro.

    Оголошення опубліковане в системі 4 лютого.

    Комплекс протиепідемічних заходів на території і в будівлях (дератизація, дезінсекція) ГПУ і САП обійдеться в 43 274 гривні.

    Безпосередньо САП дератизація обійдеться в 1 771 гривню.

    Закупівля послуги запланована в лютому, без використання електронної системи.

    Нагадаємо, що Нацбанк оголосив тендер на прання майже 10 тонн білизни.

    Раніше повідомлялося, що Київ виставить на продаж більше як 200 об’єктів комунального майна. 28 лютого 2019 року в електронній торговій системі «ProZorro.Продажі» пройдуть перші аукціони з продажу 4-х об’єктів малої приватизації.

    Наприкінці січня Держгеонадра виставила на Prozorro нові нафтогазові лоти. До списку лотів увійшли Кадобнянське родовище, Дрогобицька площа, Калюжна-1 площа, Ополонівська-2 площа, Ополонівська-1 площа, Добренська площа, Північно-Єфремівська площа, Приазовське родовище та Гумниська ділянка.

    Читайте також
    прокуратура Генпрокуратура САП тварини тендер ProZorro послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ