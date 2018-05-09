У Греції на церемонію до 9 травня запросили представника «Новоросії»

МЗС України чекає на офіційні пояснення від Греції щодо представника «Новоросії» на покладанні вінків

У Греції в місті Салоніки під час церемонії до 9 травня для покладання вінка запросили представника так званої «Новоросії». Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, яке висловило з цього приводу протест. «Консульство України в Салоніках висловлює рішучий протест події, що відбулась сьогодні в Салоніках



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МЗС України чекає на офіційні пояснення від Греції щодо представника «Новоросії» на покладанні вінків

У Греції в місті Салоніки під час церемонії до 9 травня для покладання вінка запросили представника так званої «Новоросії».

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, яке висловило з цього приводу протест.

«Консульство України в Салоніках висловлює рішучий протест події, що відбулась сьогодні в Салоніках під час проведення офіційними представниками Периферії Центральної Македонії церемонії до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час церемонії покладання вінків біля монумента на російському секторі союзницьких кладовища «Зейтенлік» служба протоколу Периферії Центральної Македонії для покладання вінка запросила представника так званої «Новоросії».

«Особливе занепокоєння викликає те, що ця подія відбулася під час святкування перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала справжньою трагедією для українського народу, в результаті якої загинули близько 10 мільйонів українців, і сьогодні, коли Україна знову потерпає від зовнішньої агресії», - підкреслюється в повідомленні.

В українському консульстві сподіваються, що в даному випадку мова йде про некомпетентність, а не про підтримку Грецією окупації Росією Криму та гібридної війни на Донбасі.

«Очікуємо на офіційні пояснення від грецької сторони щодо цього резонансного інциденту, який іде всупереч офіційній позиції Греції і сподіваємося, що в даному випадку йдеться про крайню некомпетентність працівників задіяних служб, а не про черговий крок підтримки з боку грецьких посадових осіб незаконній окупації Росією Криму та веденню гібридної війни на Донбасі», — заявили в МЗС України.

Нагадаємо, у Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».

В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна.

У Дніпрі по закінченню акції «Безсмертний полк» її атрибутика опинилася на смітнику.

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