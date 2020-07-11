У російському Хабаровську відбувся масовий протест проти арешту губернатора Фургала (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники несанкціонованого мітингу на підтримку Сергія Фургала в Хабаровську Фото: Євгенія Пустовіт

Протестувальники скандували «Свободу!», «Фургал – наш вибір!» і навіть «Москва – йди!» і «Путін – злодій»

Несанкціонована акція на підтримку губернатора Хабаровського краю РФ, заарештованого за обвинуваченням в організації вбивства, відбулася в Хабаровську.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Несанкціонована акція розпочалася в Хабаровську опівдні за місцевим часом. Учасники прибрали металеві огорожі, якими була перекрита центральна площа, і скандували: «Свободу». Потім вирушили колоною однією з проїжджих частин центральної вулиці, потім знову повернулися на площу і зібралися біля будівлі уряду. Активісти виступають на ґанку будівлі, вимагаючи повернути губернатора до Хабаровська, провести об’єктивне розслідування.

Як видно, люди, які там зібралися, в обвинувачення, висунуті губернатору, не вірять. Скандують «Свободу!», «Фургал – наш вибір!» і навіть «Москва – йди!» і «Путін – злодій».

За версією Слідкому РФ, Хабаровський губернатор Сергій Фургал організував замах на вбивство підприємця і вбивства ще двох бізнесменів у 2004-2005 роках. Фургала затримано 9 липня в Хабаровську і доставлено до Москви.

Читайте також: