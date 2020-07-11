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    У світі

    У російському Хабаровську відбувся масовий протест проти арешту губернатора Фургала (відео)

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    <p>Учасники несанкціонованого мітингу на підтримку Сергія Фургала в Хабаровську</p> - У російському Хабаровську відбувся масовий протест проти арешту губернатора Фургала (відео)

    Учасники несанкціонованого мітингу на підтримку Сергія Фургала в Хабаровську

    Фото: Євгенія Пустовіт

    Протестувальники скандували «Свободу!», «Фургал – наш вибір!» і навіть «Москва – йди!» і «Путін – злодій»

    Несанкціонована акція на підтримку губернатора Хабаровського краю РФ, заарештованого за обвинуваченням в організації вбивства, відбулася в Хабаровську.

    Про це повідомляє Інтерфакс.

    Несанкціонована акція розпочалася в Хабаровську опівдні за місцевим часом. Учасники прибрали металеві огорожі, якими була перекрита центральна площа, і скандували: «Свободу». Потім вирушили колоною однією з проїжджих частин центральної вулиці, потім знову повернулися на площу і зібралися біля будівлі уряду. Активісти виступають на ґанку будівлі, вимагаючи повернути губернатора до Хабаровська, провести об’єктивне розслідування.

    Як видно, люди, які там зібралися, в обвинувачення, висунуті губернатору, не вірять. Скандують «Свободу!», «Фургал – наш вибір!» і навіть «Москва – йди!» і «Путін – злодій».

    За версією Слідкому РФ, Хабаровський губернатор Сергій Фургал організував замах на вбивство підприємця і вбивства ще двох бізнесменів у 2004-2005 роках. Фургала затримано 9 липня в Хабаровську і доставлено до Москви.

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