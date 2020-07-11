У російському Хабаровську відбувся масовий протест проти арешту губернатора Фургала (відео)
Учасники несанкціонованого мітингу на підтримку Сергія Фургала в Хабаровську
Протестувальники скандували «Свободу!», «Фургал – наш вибір!» і навіть «Москва – йди!» і «Путін – злодій»
Несанкціонована акція на підтримку губернатора Хабаровського краю РФ, заарештованого за обвинуваченням в організації вбивства, відбулася в Хабаровську.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Несанкціонована акція розпочалася в Хабаровську опівдні за місцевим часом. Учасники прибрали металеві огорожі, якими була перекрита центральна площа, і скандували: «Свободу». Потім вирушили колоною однією з проїжджих частин центральної вулиці, потім знову повернулися на площу і зібралися біля будівлі уряду. Активісти виступають на ґанку будівлі, вимагаючи повернути губернатора до Хабаровська, провести об’єктивне розслідування.
Як видно, люди, які там зібралися, в обвинувачення, висунуті губернатору, не вірять. Скандують «Свободу!», «Фургал – наш вибір!» і навіть «Москва – йди!» і «Путін – злодій».