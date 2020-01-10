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    У Харківській колонії під час придушення бунту постраждали 22 особи

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    <div class="post-item__photo-author">Засуджені в Олексіївській колонії Харкова</div> - У Харківській колонії під час придушення бунту постраждали 22 особи
    Засуджені в Олексіївській колонії Харкова
    Фото: vecherniy.kharkov.ua

    Із 8 січня у колонії введено режим особливих умов

    Під час придушення спроби бунту в Олексіївській колонії №25 (Харків) постраждали 22 людини.

    Про це повідомили в офісі уповноваженого Верховної Ради у справах людини.

    «Під час моніторингового візиту 9 січня встановлено, що до засуджених застосували фізичну силу, гумові кийки та кайданки. Деякі з них потребували спеціальної медичної допомоги. У частини ув'язнених - садна та синці. Засуджені стверджують, що адміністрація принижує їх і застосовує силу. При цьому, деякі з працівників установи не хочуть надавати потрібні документи в ході перевірки», - зазначили в офісі.

    Результати моніторингу будуть надані омбудсмену, повідомляє Укрінформ.

    За словами юриста Харківської правозахисної групи Ірини Скачко, три адвокати групи зібрали свідчення про тортури стосовно засуджених.

    «Ті, хто відбуває покарання в Олексіївській колонії, розповіли представникам нашої організації, яким на початку січня вдалося з ними поспілкуватися, про зґвалтування дерев’яною палицею, побиття, понаднормову, безоплатну виснажливу працю», - зазначила Скачко.

    Вона наголосила, що було зібрано два десятки заяв про злочини, хоча охочих розповідати було більше.

    «Крім того, люди скаржилися, що адміністрація закладу через добровільних помічників постійно вимагає у засуджених гроші», - додала юрист.

    Напередодні, підкреслила Скачко, правозахисників не пустили до колонії через те, що не в змозі забезпечити достатню охорону, адже на території колонії вже перебував представник Уповноваженого з прав людини. Також не дозволили ознайомитися з особовими справами, що зберігаються не на території колонії, а в спецчастині, додала вона.

    8 січня адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби повідомила, що засуджені готували протиправні дії «за допомогою криміналітету з волі, а також окремих, пов’язаних з криміналітетом, так званих громадських та правозахисних організацій».

    У колонії провели обшук, і через чинення фізичного опору персоналу та невиконання законних його вимог, перешкоджання проведенню обшуку та прояви буйства до окремих засуджених застосували фізичну силу та кайданки. Під час обшуку у засуджених вилучили ряд заборонених предметів, у т.ч. три мобільні телефони.

    У колонії з 8 січня введено режим особливих умов.

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