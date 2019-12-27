У Білоцерківській колонії помер засуджений: проти лікаря відкрито справу



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Виявлено численні порушення в установі «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Києві та Київській області

На Київщині розпочато кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, що призвело до смерті засудженого.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«Білоцерківською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 140 КК України за фактом можливого неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, що призвело до смерті засудженого, який лікувався у медичній частині № 35 філії державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Києві та Київській області», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, за наслідками перевірки вказаної медичної установи прокуратурою виявлено численні порушення прав ув’язнених, що відбувають покарання в Білоцерківській виправній колонії №35, на отримання медичної допомоги.

«Найпоширенішими фактами є тривале лікування засуджених медичними препаратами без встановлення діагнозу та призначення лікаря. Часто медичні огляди засуджених мають формальний характер, а подекуди такі взагалі не проводяться. Незважаючи на високі ризики поширення інфекційних захворювань (туберкульозу) серед засуджених та наявність в медичній частині рентген-апарату, флюорографію таким особам не здійснюють», - розповіли в прокуратурі.

У зв’язку з цим прокуратурою підготовлено вказівку про усунення виявлених порушень, яку скеровано начальнику філії державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Києві та Київській області для розгляду та вжиття заходів до притягнення винних службових осіб до відповідальності.