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    У Харкові на футбольному полі знайшли мертвого чоловіка

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    <span>На тілі чоловіка не виявлено жодних ознак насильницької смерті</span> - У Харкові на футбольному полі знайшли мертвого чоловіка
    На тілі чоловіка не виявлено жодних ознак насильницької смерті

    Перехожі виявили мертвим 77-річного чоловіка і повідомили в поліцію

    У Харкові на футбольному полі виявили тіло 77-річного чоловіка. При первинному огляді тіла поліція встановила, що у нього не було без ознак насильницької смерті. Про це  повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Харківській області.

    За даними поліції, 11 лютого о 12:12 у Московський відділ надійшло повідомлення про те, що на футбольному полі на Ювілейному проспекті виявили тіло 77-річного чоловіка.

    «Виїжджала слідчо-оперативна група, на тілі чоловіка не виявлено жодних ознак насильницької смерті. Тіло направлено для встановлення причини смерті. Інформацію зареєстровано в єдиному обліку Московського відділу поліції. Триває перевірка», - додали в поліції.

    Також нагадаємо, що на Київщині у водоймі знайдено тіло зниклого пенсіонера. На початку лютого чоловік пішов у невідомому напрямку після сварки з односельцем. Майже тиждень тривали його пошуки. Працівники поліції провели низку необхідних заходів і під час відслідковування камер відеоспостереження встановили, що чоловік сам пішов у напрямку місцевої водойми. 

    Джерело: УНН

    Харків пенсіонери смерть поліція чоловік
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