Влада Ужгорода посилила карантин через потрапляння до «помаранчевої» зони



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Кількість хворих на коронавірус в Ужгороді зростає два тижні поспіль Фото: 0312

В місті припинена планова госпіталізація пацієнтів

З понеділка, 17 серпня, через потрапляння міста Ужгород до «помаранчевої» зони карантину, міськрада вирішила посилити карантинні заходи, зокрема в місті припинена планова госпіталізація пацієнтів.

Про це повідомляється на сайті міськради Ужгорода.

«У зв’язку із тим, що Ужгород потрапив у «помаранчеву» зону, відсьогодні у місті припинено планові госпіталізації пацієнтів, відповідний наказ підготовлено управлінням охорони здоров’я міськради. Це не стосується ургентних хворих, тобто тих, хто потребує невідкладної медичної допомоги, надання допомоги вагітним, новонародженим. Усі пацієнти мають проходити тестування на коронавірус», – йдеться в повідомленні.

Наказом керівників комунальних медзакладів зобов'язують вивчити потребу розгортання додаткових ліжок на випадок потрапляння Ужгорода до «червоної зони». Також керівників комунальних лікарень зобов'язали вивчити потребу щодо засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів та переглянути запаси медикаментів.

В міськраді відзначили, що кількість хворих на коронавірус в Ужгороді зростає два тижні поспіль.

Зазначимо, що в Одесі міська влада посилила карантин через попадання міста в «жовту зону» карантину.

До слова, СБУ викрила у Закарпатській ОДА багатомільйонні оборудки з державними коштами. СБУ поінформувала, що чиновники Закарпатської ОДА привласнили частину коштів з 30 млн грн, виділених для купівлі захисних костюмів.

Як повідомлялося, за добу 16 серпня коронавірусне захворювання в Україні підтвердили у 1 464 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 92820

Одужали 48164

Хворіють 42567

Померли 2089

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Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус.