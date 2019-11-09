Австрійського полковника звинувачують у 25-річному шпигунстві на користь РФ



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Полковник надавав російській розвідці детальну інформацію щодо систем озброєння Австрії

Полковника армії Австрії звинувачують у шпигунстві на користь Росії, яке тривало протягом щонайменше 25 років.

Як повідомляє Радіо Свобода, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Прокурори міста Зальцбург 8 листопада повідомили, що 71-річний чоловік, якого ідентифікували як Мартіна М., за версією слідства, працював на Державне розвідувальне управління Росії з 1993 року.

Він, за даними прокуратури, надавав російській розвідці детальну інформацію щодо систем озброєння Австрії, а також військові дані.

«Розслідування викрило інтеграцію відповідача у структуровану, керовану державою мережу агентів», – йдеться в заяві офісу прокурора.

Встановлено, що офіцер отримав близько 300 тис. євро в обмін на свої послуги. Здобуті відомості він передавав за допомогою зашифрованих листів або за допомогою супутникового зв’язку.

Австрійські правоохоронці затримали чоловіка в 2018 році в той момент, коли він отримав завдання від, як припускають у прокуратурі, свого куратора.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Болгарії дало підозрюваному в шпигунстві російському дипломату 24 години, щоб покинути країну. Це відбулося після того, як Москва не задовольнила запит відкликати дипломата до 28 жовтня.

Як повідомлялося, Агенція внутрішньої безпеки Польщі затримала чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.