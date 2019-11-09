У Кропивницькому поліцейський на смерть збив пішохода



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За даним фактом відкрито кримінальне провадження

У Кропивницькому поліцейський скоїв наїзд на пішохода, внаслідок чого потерпілий помер.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Поліцейський був за кермом власного автомобіля Opel Astra і на одній з вулиць Кропивницького скоїв наїзд на пішохода. Потерпілий від отриманих травм помер у лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Києві під Святошинським мостом сталася ДТП з легковим авто і двома маршрутками.

Як повідомлялося, у Києві на Борщагівці п’яний водій протаранив дев’ять автомобілів та намагався втекти.